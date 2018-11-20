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Новости /  Общество /  Здравоохранение  

Спецборт МЧС «Тольятти–Москва» обошелся бюджету региона в 1,38 млн рублей

20 ноября 2018 18:58
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Средства должны быть перечислены медучреждению для оплаты непредвиденных расходов, а именно — медицинской эвакуации ребенка силами «Авиационно-спасательной компании МЧС России».
Самарский губернатор Дмитрий Азаров 19 ноября подписал постановление о выделении из своего резервного фонда 1,38 млн рублей «Тольяттинской городской клинической больнице № 5». Средства должны быть перечислены медучреждению для оплаты непредвиденных расходов, а именно — медицинской эвакуации ребенка силами «Авиационно-спасательной компании МЧС России», передает «СО» ОНЛАЙН.

Главврач больницы Николай Ренц сообщил «СО «ОНЛАЙН», что события, потребовавшие помощи спецборта МЧС, произошли буквально на минувших выходных. В срочном порядке в столицу был транспортирован тяжелобольной ребенок с серьезной патологией. После консультаций с московскими специалистами и относительной стабилизации состояния маленького пациента решено было экстренно транспортировать его спецбортом МЧС с необходимой медицинской аппаратурой, так как нельзя было перевозить его ни автомобильным, ни железнодорожным транспортом. По словам Николая Ренца, правительство Самарской области откликнулось на просьбу тольяттинской больницы.

На данный момент ребенку уже сделана операция в столице. 


Фото:  «СО» ОНЛАЙН
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