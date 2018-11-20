Спецборт МЧС «Тольятти–Москва» обошелся бюджету региона в 1,38 млн рублей
20 ноября 2018 18:58
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Главврач больницы Николай Ренц сообщил «СО «ОНЛАЙН», что события, потребовавшие помощи спецборта МЧС, произошли буквально на минувших выходных. В срочном порядке в столицу был транспортирован тяжелобольной ребенок с серьезной патологией. После консультаций с московскими специалистами и относительной стабилизации состояния маленького пациента решено было экстренно транспортировать его спецбортом МЧС с необходимой медицинской аппаратурой, так как нельзя было перевозить его ни автомобильным, ни железнодорожным транспортом. По словам Николая Ренца, правительство Самарской области откликнулось на просьбу тольяттинской больницы.
На данный момент ребенку уже сделана операция в столице.
Фото: «СО» ОНЛАЙН
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