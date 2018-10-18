Создается межведомственная рабочая группа по повышению доступности диализной помощи для пациентов отдаленных территорий СО
18 октября 2018 15:43
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гемодиализа.
На встрече присутствовали также представители министерства социально- демографической и семейной политики Самарской области, главный врач Дорожной клинической больницы на ст. Самара ОАО «РЖД» Сергей Блинов. Геннадий Гридасов подчеркнул, что разделяет обеспокоенность Виталия Ковригина вопросом транспортной доступности для пациентов жизненно-важной
процедуры – гемодиализа.
Ранее для решения этого вопроса и в целях улучшения условий оказания специализированной медицинской помощи министерством здравоохранения Самарской области прорабатывался вопрос открытия отделения диализной помощи населению отдаленных территорий области в г. Отрадный посредством привлечения частного инвестора. В процессе реализации данного вопроса потенциальный инвестор на данном этапе окончательного решения по открытию отделения не принял.
В связи с этим министерством было принято решение привлечь к решению вопроса по открытию отделения нового потенциального инвестора (Дорожная клиническая больница на ст. Самара ОАО «РЖД»). По поручению врио министра создается межведомственная рабочая группа по повышению доступности диализной помощи для пациентов отдаленных территорий Самарской области, в состав которой
войдут представители регионального минздрава, министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области, потенциальный инвестор и пациенты.
Виталий Ковригин высказал согласие стать членом рабочей группы и участвовать в совместной работе. Первоочередная задача совместно определить место размещения нового отделения. С этой целью запланированы выезды специалистов в г. Кинель, п. Суходол Сергиевского района, г. Отрадный, Кинель-Черкасский район. После определения площадки инвестор оборудует помещение всем необходимым и пациенты из отдаленных территорий смогут получать медицинскую помощь вблизи дома.
«Диализная помощь в необходимых объемах в Самарской области организована в полном соответствии с порядками, - отметил Геннадий Гридасов. - Но ставится задача приблизить ее к местам проживания больных. Пациентоориентированная медицина – в числе наших приоритетов. С сегодняшнего дня начнет действовать рабочая группа, ей предстоит заняться вопросами работы с потенциальным
инвестором. Надеемся, что уже в январе-феврале 2019 года будет создан сателлитный диализный центр, и транспортные, и многие другие вопросы будут сняты. А где он появится, решит рабочая группа в течение нескольких недель, детально проработав все варианты».
Также на встрече обсудили вопросы оказания материальной помощи многодетной семье Виталия Ковригина и обеспечения доставки пациента до проведения процедуры гемодиализа в Самару на период, пока решается ситуация с открытием нового отделения. Министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области и главный врач Дорожной клинической больницы на ст. Самара ОАО «РЖД» обещали оказать помощь в данном вопросе.
«Я попал на прием к министру здравоохранения и рад, что все прошло в конструктивном русле – я не владел всей информацией, мне было непонятно, по какой причине не открывается диализный центр, о котором уже было заявлено, - житель Кинель-Черкасского района Виталий Ковригин. - Поэтому задал Геннадию Николаевичу все вопросы, и мы нашли общий язык. Будет создана рабочая группа, в которую меня пригласили, я буду участвовать, видеть все изнутри. Обсудили несколько площадок для создания центра. Надеюсь, теперь нам удастся решить многие вопросы в пользу пациентов».
***
На территории Самарской области специализированная медицинская помощь больным по профилю «нефрология», в т.ч. больным, получающим гемодиализную помощь, оказывается в соответствии с действующими федеральными и региональными нормативными документами, согласно которым расстояние от места жительства пациента до специализированного диализного центра не регламентировано.
Вместе с тем, ориентируясь, в первую очередь, на повышение качества жизни пациента, а также с целью повышения доступности специализированной медицинской помощи министерство проводит работу по организации эффективной маршрутизации пациентов, в том числе прорабатывается вопрос направления пациентов в близлежащие медицинские центры соседних регионов, что не противоречит порядку оказания медицинской помощи в системе ОМС. На сегодняшний день диализную помощь получают 27 пациентов из отдаленных
территорий области (Кинель-Черкасский район, г. Похвистнево, г. Отрадный, Борский район) в выбранных ими медицинских организациях, в том числе 4 из них из Похвистневского района получают помощь в диализном центре г. Бугуруслан Оренбургской области, передает пресс-служба облправительства.
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