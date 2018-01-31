Советы доктора родителям: Как уберечь детей от инфекций
31 января 2018 21:52
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По сравнению с прививочной кампанией против гриппа в прошлом сезоне, охват вакцинацией населения Самарской области в 2017 году был увеличен на 87 980 чел. (1341159 чел. или 41,67% от населения области в сезон 2016-2017 гг.).
Об эпидемиологической ситуации по заболеваемости ОРВИ и гриппом в Самарской области за период 22.01.2018 - 28.01.2018 - http://63.rospotrebnadzor.ru.
Советы доктора родителям
Главный врач Самарской городской больницы №5, главный внештатный специалист по инфекционным болезням у детей, кандидат медицинских наук Сергей Китайчик напомнинает родителям, как уберечь детей от заражения гриппом и вирусными инфекциями и как облегчить состояние ребенка, если он заболел.
Главное средство защиты ребенка от тяжелого течения заболевания и осложнений от гриппа – своевременная вакцинация. Прививку необходимо сделать ранней осенью, чтобы к моменту подъема заболеваемости у ребенка уже был сформирован иммунитет.
Если окружающие начинают болеть, избавьте ребенка от посещения торговых центров, кинотеатров, выставок, общественного транспорта, пусть он больше времени гуляет на свежем воздухе, активно двигается.
Важно, чтобы дети соблюдали режим дня: высыпались, правильно питались, занимались физкультурой.
Наличие катаральных явлений – насморка, боли в горле, кашля – повод оставить ребенка дома, не нужно отправлять его в детский сад или школу, это может усугубить его состояние.
Высокая температура – вызывайте врача на дом. Доктор определит, как лучше лечить ребенка, нужна ли ему госпитализация.
Если в квартире есть больной, постарайтесь изолировать его в отдельную комнату, выделите ему отдельную посуду, белье, используйте защитную маску. А также чаще проветривайте помещение, проводите влажную уборку, сообщает пресс-служба минздрава Самарской области.
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