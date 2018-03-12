Советы доктора: Как сохранить женское здоровье

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- Очень важно любить себя и заботиться о себе, поэтому даже если вас ничто не беспокоит, посещать гинеколога нужно не реже одного раза в год. Такой профилактический осмотр и скрининговое исследование не займет много времени, но позволит обрести уверенность в себе. А в случае, если врач заподозрит, что у женщины есть ранние или скрытые признаки каких-либо заболеваний, пациентку сразу запишут на дополнительное обследование, ведь чем раньше выявляется проблема, тем больше шансов с ней справиться. Особенно это важно, когда речь идет об онкологии, например, о раке молочных желез, шейки матки, раке наружной локализации и пр. Рак молодеет. Увы, это - признанный факт, и нередко «случайная находка» во время профилактического осмотра или диспансеризации спасает пациентке жизнь.Не менее важно оценить состояние женской половой сферы, если в ближайших (и не очень) планах стать мамой: беременность наступит и будет протекать намного легче, если заблаговременно позаботиться о себе.- В женской консультации принимают пациенток с 18 лет. До этого возраста девочек консультируют и лечат детские гинекологи.- Самый доступный способ получить квалифицированную помощь гинеколога в рамках программы ОМС – обратиться в женскую консультацию по месту жительства. Вопреки сложившимся стереотипам эти подразделения, в составе поликлиник, претерпели серьезные изменения и представляют собой хорошо оснащенные современные лечебно-диагностические отделения, укомплектованные высоко квалифицированными кадрами, многие из которых имеют научную степень и дополнительную специализацию. Например, в нашей женской консультации трудятся три кандидата медицинских наук, а у большинства врачей - высшая квалификационная категория. Кроме того, на базе консультации, как правило, работает дневной стационар.Женская консультация – подразделение многопрофильного медучреждения, поэтому, если врач заподозрит сопутствующую или сочетанную патологию, лечить пациентку будут и его коллеги других специальностей, и, что немаловажно, работающие в этом же ЛПУ.- Вот лишь некоторые из них:- подготовка к беременности супружеской пары (обследование и лечение у гинеколога, уролога, ВОП и других специалистов по показаниям),- подбор метода контрацепции во все возрастные периоды,- наблюдение в период беременности и в послеродовом периоде,- профилактика и лечение гинекологических заболеваний: воспалительных заболеваний органов малого таза, миомы матки, эндометриоза различной локализации,- неспецифические и возрастные состояния, нарушение менструального цикла,-диспансерное наблюдение пациенток с хроническим заболеваниями, сообщает пресс-служба минздрава Самарской области.Кроме того, в женских консультациях работают кабинеты профилактики, где проводится подготовка будущих родителей к рождению ребенка.Для улучшения понимания между супругами во время беременности и защиты от ненужных стрессов проводится занятия с будущими родителями в школах «Позитивное материнство».