Составлен топ самых распространенных у россиян психических расстройств

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Первое место в этом рейтинге заняли расстройства непсихотического характера. Они выявлены у 2 000 647 пациентов (данные на 2017 год), большая часть которых — люди молодого и среднего возраста. При этом по сравнению с 2012 годом число тех, у кого было диагностировано заболевание такого рода, сократилось, тогда эта цифра составляла 2 090 683.По словам главы отдела эпидемиологических и организационных проблем психиатрии центра им. В.П. Сербского Бориса Казаковцева, расстройства непсихотического характера — это общее название для невротических, личностных расстройств и расстройств, протекающих без психоза. В этом состоянии человек не осознает, что с ним происходит, и нуждается в госпитализации.«Это такая большая группа пациентов, состояние которых во многом зависит от окружающей ситуации, экологических и социальных факторов. Их могут провоцировать любые факторы: семейная жизнь, безработица, пьянство — всё что угодно», — объяснил специалист.Из этой группы наиболее распространены расстройства психики, которые возникают вследствие поражения головного мозга, неврозы и поведенческие расстройства детского и подросткового возраста.На втором месте в списке расположились психозы и состояния слабоумия (по данным на 2017 год, расстройства были диагностированы у 1 097 909 пациентов). На третьем месте — умственная отсталость (862 176 заболевших в 2017 году).В ноябре прошлого года главный психиатр Москвы, главный врач столичной психиатрической клинической больницы № 1 имени Алексеева Георгий Костюк сообщил, что ежегодно специалисты впервые выявляют психические расстройства примерно у 200 человек на 100 тыс. населения. Он также отметил, что статистика сегодня носит парадоксальный характер: число расстройств снижается, при этом число инвалидов по таким заболеваниям растет.