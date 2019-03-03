Я нашел ошибку
сегодня  Воскресенье, 3 марта, 17:58
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -5 °C, Тольятти  -6 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 03/03:
USD 65.81
-0.08
EUR 74.8
-0.17
Искать
Новости /  Общество /  Здравоохранение  

Составлен топ самых распространенных у россиян психических расстройств

3 марта 2019 15:23
92
Составлен топ самых распространенных у россиян психических расстройств
Как пишет газета "Известия", в Минздраве составили список психических расстройств, наиболее распространенных у россиян. Об этом в воскресенье, 3 марта, сообщает RT.

Первое место в этом рейтинге заняли расстройства непсихотического характера. Они выявлены у 2 000 647 пациентов (данные на 2017 год), большая часть которых — люди молодого и среднего возраста. При этом по сравнению с 2012 годом число тех, у кого было диагностировано заболевание такого рода, сократилось, тогда эта цифра составляла 2 090 683.

По словам главы отдела эпидемиологических и организационных проблем психиатрии центра им. В.П. Сербского Бориса Казаковцева, расстройства непсихотического характера — это общее название для невротических, личностных расстройств и расстройств, протекающих без психоза. В этом состоянии человек не осознает, что с ним происходит, и нуждается в госпитализации.

«Это такая большая группа пациентов, состояние которых во многом зависит от окружающей ситуации, экологических и социальных факторов. Их могут провоцировать любые факторы: семейная жизнь, безработица, пьянство — всё что угодно», — объяснил специалист.

Из этой группы наиболее распространены расстройства психики, которые возникают вследствие поражения головного мозга, неврозы и поведенческие расстройства детского и подросткового возраста.

На втором месте в списке расположились психозы и состояния слабоумия (по данным на 2017 год, расстройства были диагностированы у 1 097 909 пациентов). На третьем месте — умственная отсталость (862 176 заболевших в 2017 году).

В ноябре прошлого года главный психиатр Москвы, главный врач столичной психиатрической клинической больницы № 1 имени Алексеева Георгий Костюк сообщил, что ежегодно специалисты впервые выявляют психические расстройства примерно у 200 человек на 100 тыс. населения. Он также отметил, что статистика сегодня носит парадоксальный характер: число расстройств снижается, при этом число инвалидов по таким заболеваниям растет. 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Здравоохранение
3 марта 2019  15:23
Составлен топ самых распространенных у россиян психических расстройств
Составлен топ самых распространенных у россиян психических расстройств
  Здравоохранение
92
2 марта 2019  10:25
Роспотребнадзор планирует дополнительную вакцинацию от кори в регионах с 1-го апреля
Роспотребнадзор планирует дополнительную вакцинацию от кори в регионах с 1-го апреля
Ведомство неоднократно сообщало о тревожно высокой заболеваемости корью в странах, граничащих с Россией Здравоохранение
318
28 февраля 2019  17:28
Хирургическо-онкологический комплекс появится на территории Тольяттинской городской клинической больницы № 5 (ТГКБ-5).
В Тольятти построят новый онкологический центр
Хирургическо-онкологический комплекс появится на территории Тольяттинской городской клинической больницы № 5 (ТГКБ-5).  Здравоохранение
294
28 февраля 2019  13:37
Россияне стали покупать меньше лекарств
Россияне стали покупать меньше лекарств
Средняя цена за упаковку купленного лекарства упала на 2% за месяц. Здравоохранение
304
27 февраля 2019  15:05
В составе бригады - врач-аллерголог-иммунолог, врач-пульмонолог, врач-детский гастроэнтеролог и медицинская сестра.
Специалисты Самарской областной больницы проведут прием детей в Жигулевске
В составе бригады - врач-аллерголог-иммунолог, врач-пульмонолог, врач-детский гастроэнтеролог и медицинская сестра.  Здравоохранение
291
27 февраля 2019  10:56
Названа причина смертности женщин в России Ранее названа стала известна основная причина смертности мужчин в стране.
Названа причина смертности женщин в России
Ранее названа стала известна основная причина смертности мужчин в стране. Здравоохранение
203
25 февраля 2019  23:10
Также учитывались ожидаемая продолжительность жизни, доступ населения к чистой воде и дополнительные риски (курение, ожирение и риск смерти от передозировки наркотиков).
Bloomberg поставил Россию между Кабо-Верде и Вануату в рейтинге здоровых стран
Также учитывались ожидаемая продолжительность жизни, доступ населения к чистой воде и дополнительные риски (курение, ожирение и риск смерти от передозировки... Здравоохранение
329
25 февраля 2019  12:52
Цифровизация системы МСЭ облегчит жизнь инвалидам
Цифровизация системы МСЭ облегчит жизнь инвалидам
В своем Послании Президент России Владимир Путин поставил задачу сделать медицинскую помощь доступной для населения во всех уголках страны.  Здравоохранение
375
25 февраля 2019  10:22
Врач назвала главную опасность слабоалкогольных напитков
Врач назвала главную опасность слабоалкогольных напитков
Любителей выпить предупреждают, что употребление любого спиртного может привести к гепатиту, гастриту или панкреатиту. Здравоохранение
295
22 февраля 2019  13:58
Учёные рассказали, чем опасен отказ от обеденных перерывов
Учёные рассказали, чем опасен отказ от обеденных перерывов
Исследование показало, что полноценный обеденный перерыв может положительно сказаться не только на здоровье, но и на результатах труда. Здравоохранение
480
Весь список
Современная медицина
25 февраля 2019  19:28
Почистить кожу. Способы и варианты
 Большинство основных проблем кожи появляются из-за неправильного за ней ухода. Современная медицина
72
24 января 2019  08:50
Киста желчного пузыря - симптомы и лечение
 Киста желчного пузыря - это водянка, которая является вторичным патологическим процессом, когда в пузыре накапливается слизисто-экссудативная жидкость, при... Современная медицина
261
9 января 2019  18:52
Выбираем пансионат для пожилого человека
Выбираем пансионат для пожилого человека
 В современном мире весьма актуальной является проблема, связанная с недостаточной заботой о стариках. Современная медицина
260
Весь список
Новости медицины
7 февраля 2019  08:44
Качественное протезирование в Москве
 Человек должен всегда следить за своим здоровьем, чтобы не возникало проблем.  Новости медицины
330
4 января 2019  17:14
Почему для лечения наркоманов подходит только комплексная реабилитация?
Почему для лечения наркоманов подходит только комплексная реабилитация?
 Наркотик – один из опаснейших ядов для человеческого организма. Его главная особенность в том, что он не только разрушающе действует на    Новости медицины
585
4 января 2019  17:11
Пороки сердца у детей, запись на прием к сердечно-сосудистому хирургу, анестезиологу, тактика
Пороки сердца у детей, запись на прием к сердечно-сосудистому хирургу, анестезиологу, тактика
 При необходимости операции на сердце или сосудах у ребенка нужны консультации врачей-хирургов. Новости медицины
495
Весь список


Видео
28 февраля 2019  12:36
Дмитрий Азаров встретился со спортсменами Самарской области — участниками Зимней универсиады 2019
Дмитрий Азаров встретился со спортсменами Самарской области — участниками Зимней универсиады 2019
Губернатор пожелал фигуристам и тренерам успехов на Универсиаде.
Спорт в регионе
446
22 февраля 2019  14:02
В Буэнос-Айресе столкнулись два круизных лайнера
В Буэнос-Айресе столкнулись два круизных лайнера: видео
Инцидент не повлиял на работу порта.
В мире
620
20 февраля 2019  09:36
10 машин попали в снежный плен на трассе под Саратовом
10 машин попали в снежный плен на трассе под Саратовом
Пострадавшие находятся в западне уже больше суток — перед автомобилями перевернулась фура.
Происшествия
654
9 февраля 2019  12:39
В Самаре молодой человек с разбега врезался в автобус Автобус шел на небольшой скорости.
В Самаре молодой человек с разбега врезался в автобус
Автобус шел на небольшой скорости.
Происшествия
1360
7 февраля 2019  11:29
В Сергиевском районе спасатели искали женщину, которая провела в поле 17 часов Она один километр не дошла до дома.
В Сергиевском районе спасатели искали женщину, которая провела в поле 17 часов
Она один километр не дошла до дома.
Происшествия
1185
5 февраля 2019  09:25
Следком опубликовал видео осмотра места пожара на Никитском бульваре Погибли восемь человек, двое из них – дети.
Следком опубликовал видео осмотра места пожара на Никитском бульваре
Погибли восемь человек, двое из них – дети.
Происшествия
1061
Весь список

Фоторепортажи
25 февраля 2019  08:30
В Самаре
В Самаре в "Аврора Молл" прошел фестиваль "Пластилиновый дождь": ФОТО
В течение двух дней горожан радовала насыщенная программа.
Культура
574
23 февраля 2019  20:22
На набережной в Самаре отметили День защитника Отечества: ФОТО
На набережной в Самаре отметили День защитника Отечества: ФОТО
Для взрослых и маленьких горожан работали тематические площадки.
Социум
1089
23 февраля 2019  17:27
К Вечному огню и горельефу Скорбящей Матери-Родине в Самаре тысячи самарцев возложили цветы: ФОТО
К Вечному огню и горельефу Скорбящей Матери-Родине в Самаре тысячи горожан возложили цветы: ФОТО
В мероприятии приняли участие первые лица региона и города, ветераны Великой Отечественной войны, Почетные граждане.
Социум
819
7 ноября 2018  20:49
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти.
Социум
2819
7 ноября 2018  17:40
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
Социум
2500
6 октября 2018  19:31
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО Мероприятие прошло в рамках фестиваля
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
2764
Весь список

Мероприятия
Чем заняться на выходные в Самаре
Чем заняться на выходные в СО
"Весна в Историческом парке" пройдет в Самаре
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Март 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные