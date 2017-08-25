Солнце может быть опасным: в Самарской области выявлены 2592 новых случая рака кожи, в том числе меланомы

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Что представляет из себя меланома кожи и как снизить риск развития этой опухоли, рассказывают специалисты онкологи Самарского областного клинического онкологического диспансера.- эта одна из наиболее опасных злокачественных опухолей человека. Она склонна к быстрому появлению метастазов, которые через кровь и лимфу разносятся по всему организму, становясь причиной развития вторичных опухолей.Почему этот вид рака получил такое широкое распространение?В настоящее время считается общепризнанным, что избыточное ультрафиолетовое облучение кожи солнечным или искусственным светом приводит к ее повреждению и увеличивает риск развития рака кожи, в том числе и меланомой.Имеет значение и модное увлечение соляриями. И хотя фирмы производители заявляют, что в современном оборудовании для получения искусственного загара используют волны «безопасной» части ультрафиолетового спектра, онкологи считают, что чрезмерное посещение или неправильное использование соляриев может приводить к увеличению риска развития рака кожи, включая и меланому.Особенно ультрафиолетовое излучение опасно для людей со светлым типом кожи, с веснушками, для детей и подростков, людей с большим количеством родимых пятен (родинок). Любое чрезмерное воздействие УФ-лучей из искусственных источников может привести к структурным повреждениям. Кстати, такие процедуры губительны для женской красоты. Фотостарение, вызываемое разрушением коллагена в коже под воздействиям УФ-лучей, проявляется в образовании морщин и потери эластичности кожи.Благодаря наружной локализации меланома кожи является заболеванием, которое может быть выявлено самим человеком. Хорошо себя зарекомендовала практика самообследования. Основными симптомами заболевания являются изменения существующих родинок: размера, формы, цвета, появление зуда, изъязвления, кровоточивости уже имеющих образований.В этом случае необходимо как можно быстрее проконсультироваться у онколога или дерматолога. Помните, чем раньше выявлена и удалена меланома, тем лучше.В большинстве случаев диагноз меланомы кожи может быть поставлен на основании данных осмотра и использования дополнительных диагностических методов, в том числе биопсии и цитологического исследования мазков. Важно помнить, что заключительный диагноз, на основании которого определяется тактика лечения, имеет право ставить только онколог, работающий в специализированном медицинском учреждении.Для того, чтобы снизить риск развития меланомы кожи, онкологи Самарского областного клинического онкологического диспансера рекомендуют соблюдать простые правила. Во-первых, необходимо сократить время пребывания на солнце в период с 11 до 16 часов дня, когда УФ-излучение наиболее интенсивно. Находясь на солнце, необходимо пользоваться головными уборами, солнцезащитными очками, кремами, защищающими от ультрафиолетового излучения, сообщает пресс-служба минздрава Самарской области.