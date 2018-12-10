Служба крови Самарской области стала победителем Всероссийского конкурса

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Форум открыл руководитель ФМБА Владимир Уйба, который подвел итоги реализации программы развития службы крови за 10 лет.Пленарная часть мероприятия была посвящена обсуждению актуальных вопросов, обмену опытом, итогам реализации комплекса мероприятий по развитию донорства крови и ее компонентов за 2018 год и перспективам развития службы крови.Официальная часть мероприятия также включала в себя секционные заседания для специалистов с участием советника генерального директора Фонда президентских грантов Владимира Татаринова и представителей Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики»В рамках заседания состоялась презентация новой версии мобильного приложения «Служба крови». Кульминацией форума стала торжественная церемония награждения победителей Всероссийского конкурса профессионального мастерства 2018.В номинации «Секрет успеха – постоянство» - лучшим проектом в области развития безвозмездного регулярного донорства крови и ее компонентов признан проект службы крови Самарской области «Донорское поколение Next», направленный на работу с семейными донорами, донорскими династиями и подрастающим поколением.Также Самарская служба крови заняла 2 место в номинации «Помочь в один Click» с интернет - проектом «Есть контакт!». Проект включает в себя работу в области пропаганды и информирования населения по вопросам донорства с использованием Интернет коммуникаций, большая часть из которых приходится на социальные сети.В номинации «Donor Sapiens» Самарская областная клиническая станция переливания крови получила бронзу за проект «В едином порыве», который объединил в себе достижения в области развития корпоративного донорства.XI Всероссийский форум службы крови стал платформой для обмена лучшими региональными практиками в области развития донорского движения, площадкой для установления профессиональных связей и обсуждения творческих инициатив.Служба крови Самарской области поздравляет всех коллег с заслуженными наградами, а также благодарит доноров за то, что они из года в год помогают реализовывать интересные и значимые для региона проекты в области развития и пропаганды донорства крови и ее компонентов, передает пресс-служба минздрава СО.Фото: пресс-служба минздрава СО