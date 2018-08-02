Сегодня в СОКБ членов членов медицинской команда ЧМ-2018 и сотрудников лечебных учреждений СО наградили медалями
2 августа 2018 17:32
67
Памятные знаки вручил коллегам врио министра здравоохранения Самарской области Геннадий Гридасов, передает пресс-служба минздрава СО.
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Комментарии
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