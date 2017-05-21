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Новости /  Общество /  Здравоохранение  

Сегодня День памяти умерших от СПИДа

21 мая 2017 11:17
153
Сегодня День памяти умерших от СПИДа
В Самаре 22 мая пройдет бесплатное ВИЧ-тестирование.

Cегодня, 21 мая - Международный день памяти умерших от СПИДа.

В рамках Всероссийского марафона #СтопВичСпид - специалисты ГБУЗ «Самарский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» проводят ряд мероприятий, направленных на профилактику распространения ВИЧ. Ко Дню памяти умерших от СПИДа состоялась выездная акция в торговом центре МЕГА Самара.

За два часа работы мобильной лаборатории сдали анализ на ВИЧ и получили индивидуальную консультацию 58 человек. Каждый сдавший тест посетитель торгового центра - получил Красную ленточку, которая является Международным символом движения против СПИДа.

завтра 22-го мая в Самаре пройдет бесплатное экспресс-тестирование на ВИЧ на набережной у бассейна СКА с 12 до 14 часов в рамках акции " Знать о ВИЧ - значит ЖИТЬ!".
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Комментарии



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