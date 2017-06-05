Саратовских главврачей обязали сообщать о лишенных девственности школьницах
5 июня 2017 12:49
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На портале правовой информации Саратовской области опубликован очередной приказ министра здравоохранения региона Владимира Шульдякова. Согласно ему, главным врачам медицинских организаций, подведомственных министерству, надлежит обеспечить незамедлительное предоставление дежурным службам органов внутренних дел и в управление по охране материнства и детства информацию: об установленных случаях беременности несовершеннолетних, возникшей до достижения ими 16-летнего возраста, и ее прерывания; о поступлении несовершеннолетних рожениц; о выявлении в ходе оказания медпомощи пациенткам до 16 лет нарушений целостности девственной плевы. Приказ вступил в силу со дня его официального опубликования, пишет СарБК.
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