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Саратовских главврачей обязали сообщать о лишенных девственности школьницах

5 июня 2017 12:49
119
Саратовских главврачей обязали сообщать о лишенных девственности школьницах
Об этом говорится в приказе министра здравоохранения региона.

На портале правовой информации Саратовской области опубликован очередной приказ министра здравоохранения региона Владимира Шульдякова. Согласно ему, главным врачам медицинских организаций, подведомственных министерству, надлежит обеспечить незамедлительное предоставление дежурным службам органов внутренних дел и в управление по охране материнства и детства информацию: об установленных случаях беременности несовершеннолетних, возникшей до достижения ими 16-летнего возраста, и ее прерывания; о поступлении несовершеннолетних рожениц; о выявлении в ходе оказания медпомощи пациенткам до 16 лет нарушений целостности девственной плевы. Приказ вступил в силу со дня его официального опубликования, пишет СарБК.
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