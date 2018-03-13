Самару посетит главный детский эндокринолог России
13 марта 2018 15:57
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В заседании примут участие главный детский эндокринолог России, академик РАН Валентина Петеркова, представители министерства здравоохранения Самарской области, главный детский эндокринолог Самарской области, к.м.н. Евгения Михайлова, сотрудники образовательных учреждений.
Специалисты обсудят актуальность проблемы детского ожирения, опыт школ по внедрению программ формирования здорового образа жизни, в том числе программ питания, сообщает пресс-служба облправительства.
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