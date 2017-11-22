Самарцев с нарушениями иммунитета ждут в пациентской школе
22 ноября 2017 16:18
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В первую очередь, пациентские школы необходимы для того, чтобы научить пациентов с ПИД справляться с теми трудностями, которые могут возникнуть, поэтому первый блок занятий в школе - образовательный. Взрослые могут задать свои вопросы экспертам, получить информацию о своих законных правах на лечение и лекарственное обеспечение, научиться эти права отстаивать. Дети от 7 лет и подростки могут узнать больше о заболевании и тонкостях лечения, разобраться, как помочь себе во время долгих госпитализаций, что очень поможет
им чувствовать себя увереннее и не бояться совершеннолетия.
Второй блок занятий в школе - психологический тренинг. Здесь дети и взрослые встречаются вместе: делятся своими историями, узнают об опыте других участников, учатся полноценно жить со своим диагнозом. Да и просто отлично проводят время в хорошей компании! А чтобы никто не устал, между двумя блоками занятий всех участников ждет вкусный обед, за которым пациенты могут познакомиться друг с другом поближе.
Экспертами пациентской школы в Самаре выступят психолог и арт-терапевт Фонда "Подсолнух" Александр Рунов, юрист Фонда "Подсолнух" Александра Романенко и главный внештатный специалист по аллергологии и иммунологии Минздрава Самарской области Александр Викторович Жестков.
Начало занятий в 11.00. Место встречи - Самарский государственный медицинский университет, по адресу: улица Гагарина, 18. Для записи в школу нужно отправить заявку с указанием ФИО, точного диагноза, возраста и контактного телефона пациента на электронную почту runov@fondpodsolnuh.ru. Больше информации на сайте www.fondpodsolnuh.ru, сообщает пресс-служба Благотворительного фонда "Подсолнух".
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