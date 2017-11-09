Самарцев приглашают узнать больше о здоровом питании и правилах борьбы с лишним весом

138

11 ноября с 11.30 до 16.00 в Лофт–кафе на 4 этаже торгового центра «Вива-Лэнд» (г. Самара, проспект Кирова, 147) состоится информационно-развлекательное мероприятие для всей семьи «Сохраним здоровье: доступная помощь при лишнем весе».Ожирение – это одна из ключевых угроз общественному здоровью. Что такое правильное питание и достаточная активность, как правильно оценить свой вес, какая существует помощь в Самарской области, чтобы нормализовать массу тела, будут говорить ведущие специалисты Самары на информационно-развлекательном мероприятии для всей семьи «Сохраним здоровье: доступная помощь при лишнем весе».Специалисты измерят индекс массы тела – важнейший показатель здоровья, а также другие ключевые показатели, связанные с лишним весом. Ведущие эксперты расскажут о питании, которое позволит снизить вес, о психологической поддержке для соблюдения правильного режима питания и физической активности, эффективных комплексных методиках снижения веса, включая современные методы оперативного лечения.Среди экспертов главный детский эндокринолог Самарской области, кандидат медицинских наук Евгения Михайлова и заведующий отделением хирургии Самарской областной клинической больницы имени В.Д. Середавина Борис Цветков и другие специалисты.В это время дети примут участие в увлекательном квесте по здоровому образу жизни, уроке скандинавской ходьбы, узнают, как выбирать здоровые продукты, научатся их готовить и смогут попробовать.Приглашаются взрослые с избыточной массой тела со своими детьми. Участие бесплатное. Приглашения можно получить у эндокринолога по месту жительства или в консультативном амбулаторно-поликлиническом отделении детской городской клинической больницы №1 имени Н.Н. Ивановой (Самара, пр. Карла Маркса 165А).