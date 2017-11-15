Самарцев приглашают на областной День борьбы с сахарным диабетом

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16 ноября, в четверг, в 10.30 в окружном Доме офицеров (г. Самара, ул. Д. Шостаковича д. 7) состоится областной День борьбы с сахарным диабетом. Он пройдет под девизом «Взгляд на диабет» и будет приурочен к Всемирному дню борьбы с сахарным диабетом, который отмечается 14 ноября.В программе мероприятия – выступления главного внештатного специалиста по эндокринологии министерства здравоохранения Самарской области, врача высшей категории, заведующей отделением эндокринологии СОКБ им. В.Д. Середавина Галины Серединой, руководителя Самарского областного фонда «Милосердие и здоровье» Евгении Богдан, руководителя Центра оказания стоматологической помощи больным сахарным диабетом, главного врача Самарской стоматологической поликлиники №3 Валентины Тлустенко.Затем состоятся лекции по профилактике диабетической ретинопатии и заболеваний полости рта у больных сахарным диабетом, с которыми перед собравшимися выступят врачи Самарской областной клинической офтальмологической больницы имени Т.И. Ерошевского и Самарской стоматологической поликлиники №3. Специалисты также ответят на вопросы пациентов.