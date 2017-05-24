Самарцев приглашают на набережную на тестирование на ВИЧ и велопробег

141

26 мая на набережной реки Волга (у бассейна ЦСКА) все желающие смогут пройти экспресс-тестирование на ВИЧ.Мобильная лаборатория ГБУЗ «Самарский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» развернётся на набережной с 12:00 до 14:00 часов. Медицинские работники расскажут о путях передачи вируса, способах защиты от ВИЧ- инфекции и выполнят тестирование на ВИЧ по слюне - в рамках профилактической кампании «Знать о ВИЧ – значит Жить!». Исследование проводится анонимно, результат готов через 20 минут.Также в рамках мероприятия, приуроченного ко Дню памяти умерших от СПИДа – самарцы смогут поддержать участников велопробега «Спорт против СПИДа и наркотиков»! Акция проводится совместно с администрацией Ленинского района г.о. Самара и «Самарской городской поликлиникой №3». Поддержать спортсменов придут депутаты Самарской губернской думы и думы г.о. Самара, представители ГБУЗ «Самарский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями».Заезд стартует от бассейна СКА в 12 часов. Велосипеды спортсменам безвозмездно предоставит компания «Прокат №1».В поддержку движения против ВИЧ и за здоровый образ жизни - запланировано выступление представителей Хип-Хоп студии Самарского государственного педагогического университета и Школы роллер-спорта Samara Rollers.