Самарскому СПИД-центру присвоен статус клинический

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21 марта в Самарском областном клиническом центре профилактики и борьбы со СПИД состоялось торжественное мероприятие с участием ректора Самарского государственного медицинского университета, академика РАН, заведующих кафедрами и сотрудников центра.Геннадий Петрович поздравил коллектив и вручил сертификат о присвоении статуса клинический областному СПИД-центру.- Задача любого медицинского учреждения, имеющего статус «клинический» - лечить, учить и заниматься наукой, - отметил Геннадий Котельников. - Всё это с успехом выполняется в СПИД-центре.Главный врач СПИД-центрав свою очередь поздравил Геннадия Котельникова с получением «знака за номером один» недавно учрежденной государственной награды «За наставничество». Знак отличия самарскому ректору вручил лично Президент РФРуководитель СПИД-центра выразил благодарность от всего коллектива за высокую оценку труда медиков в связи с присвоением учреждению клинического статуса. Это подтверждает высокий уровень профессионализма специалистов центра, в котором проходят обучение студенты, интерны и клинические ординаторы. Уже на протяжении двух лет штат врачей СПИД-центра укомплектовывается исключительно за счёт выпускников СамГМУ.Главный врач Самарского областного клинического центра профилактики и борьбы со СПИД Алексей Спирин:«Самарскую область традиционно отличает плотное взаимодействие практического здравоохранения и медицинского университета, что приносит свои плоды не только в укомплектовании, но и в общем уровне знаний и квалификации медицинских работников. Все это отражается на наших пациентах, которые получают качественную и доступную медицинскую помощь в тот момент, когда им это необходимо», сообщает пресс-служба минздрава Самарской области.Фото: пресс-служба минздрава Самарской области