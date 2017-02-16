Самарский врач проводит уникальные операции, позволяющие восстановить повреждения позвоночника

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Сергей Сергеев известен не только за пределами Самарской области, но и страны. На лечение к нему приезжают граждане европейских государств и Израиля.Врач с 30-летним стажем, кандидат медицинских наук, специалист в области спинальной хирургии и нейроонкологии. Владеет всем спектром операций на центральной и периферической нервной системе, включая чрескожные и эндоскопические методики.На счету доктора ряд уникальных операций и сотни благодарных пациентов. Он первым в России выполнил операцию по установке искусственных межпозвонковых дисков в шейном и поясничном отделах, а также восстановление позвоночника методом стентовой кифопластики (техника без швов и рубцов путем введения в полость переломанного позвонка специального цемента). Применяемые Сергеевым современные методики позволяют восстановить повреждения позвоночника у пациентов, возвращая их к полноценной жизни.В рамках встречи журналисты смогут пообщаться с пациентами уникального доктора, в том числе пациенткой, которой шесть лет назад впервые в России была проведена спасительная операция по установке нового импланта. Это позволило полностью восстановить двигательные функции пациентки, которые были ограничены из-за заболевания позвоночника, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Самарской области.