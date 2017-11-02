Самарский онкодиспансер занял первое место в конкурсе «Достояние Губернии»

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В Самарской области конкурс «Достояние Губернии» проводился впервые. Свыше 150 компаний и учреждений приняли участие и вступили в конкурсную борьбу за почетное звание. Номинации состязания затрагивали фактически все отрасли региональной экономики: «Наука и образование», «Промышленность», «Предпринимательство, малый и средний бизнес», «Строительство и ЖКХ», «Сельское хозяйство», «Медицина», «Бренд региона», «Связь и коммуникации», «Культура и общество», «Экология и охрана окружающей среды».Самарский областной клинический онкологический диспансер как крупнейшее лечебное учреждение Приволжского федерального округа по профилактике, диагностике, лечению, реабилитации и научным исследованиям в онкологии признан победителем в номинации «Медицина».Председатель комиссии Общественной палаты Самарской области по общественному контролю, общественной экспертизе и взаимодействию с общественными советами Галина Гусарова на сцене Самарского академического театра оперы и балета вручила диплом победителя регионального конкурса и кубок «Достояние Губернии» главному врачу Самарского областного клинического онкологического диспансера, д.м.н., Андрею Орлову, сообщает пресс-служба минздрава Самарской области.