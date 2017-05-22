Самарский областной медицинский центр «Династия» посетили иностранные инспекторы

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Подобная инспекция проводится уже в третий раз. Первый визит иностранных инспекторов в центр состоялся в 2011 году, когда лаборатория центра одна из первых в России получила Сертификат EFI, как признание соответствия ее работы международным стандартам.Лаборатория имеет современное оборудование и отвечает всем европейским стандартам, ежегодно участвует во всероссийских и международных программах по контролю качества. Кроме того, в штате лаборатории центра работают 2 члена Европейской Федерации Иммуногенетики.HLA-типирование, проводимое в лаборатории, необходимо для нужд банка пуповинной крови и регистра доноров кроветворных клеток, поиска родственных доноров, а также для определения совместимости супругов при лечении бесплодия. Ежегодно центр получает порядка 100 запросов на поиск донора и единиц пуповинной крови для проведения трансплантаций из клиник России и других стран. Более 300 супружеских пар из Самарской области ежегодно проходят HLA-типирование в областном центре, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения.