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Самарский филиал Почты России и министерство здравоохранения подписали соглашение о сотрудничестве
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Новости /  Общество /  Здравоохранение  

Самарский филиал Почты России и министерство здравоохранения подписали соглашение о сотрудничестве

3 октября 2018 19:15
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В рамках соглашения планируют проводить в Самарской области совместные мероприятия, направленные на повышение доступности оказания медицинской помощи в муниципальных образованиях.
В рамках соглашения Почта России и министерство здравоохранения планируют проводить в Самарской области совместные мероприятия, направленные на повышение доступности оказания медицинской помощи в муниципальных образованиях.

Соглашение подписали директор макрорегиона Волга 2 ФГУП «Почта России» Александр Вакуленко и врио министра здравоохранения Самарской области Геннадий Гридасов.

Соглашение стало результатом обобщения предложений и решений стратегических сессий, которые проводились по инициативе Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Глава региона поставил задачу не просто развивать социальную сферу в губернии, но и использовать новые технологии, нестандартные подходы, чтобы повысить качество жизни населения, продлить активное долголетие. Особое внимание губернатор призвал оказывать пожилым людям с их проблемами, нуждами, состоянием здоровья.

Эта же тема обсуждалась в марте текущего года на встрече Дмитрия Азарова и Николая Подгузова – генерального директора ФГУП «Почта России». Самарский регион стал одним из первых в стране, где реализуется подобный социальный проект.

Начнется реализация пунктов соглашения с Кинель-Черкасского района. Это один из самых крупных районов Самарской области. В районе проживает почти 45 тысяч человек, более 10 тысяч из них старше 60 лет.

80 почтальонов и 26 начальников почтовых отделений будут проводить опрос населения, выявлять одиноких граждан, нуждающихся в предоставлении социальных услуг и медицинской помощи, передавать эту информацию в медицинское учреждение. Необходимую информацию от почтальонов получат сотрудники фельдшерско-акушерских пунктов, районных больниц. В перспективе планируется охватить такой работой все сельские районы губернии.

Почтовые работники также будут информировать жителей о прохождении медицинских осмотров и периодах диспансеризации, мерах профилактики, оказывать помощь в использовании ресурсов Интернет для записи на прием к врачам и вызове специалиста на дом.

Почтальоны пройдут обучение по оказанию первой помощи и основам ведения здорового образа жизни. В рамках совместного проекта почтальоны будут обеспечивать жителей региона буклетами и памятками о мерах профилактики различных заболеваний.

«Соглашение, которое мы сегодня заключили, находится в амках стратегических задач областного правительства, — напомнил Геннадий Гридасов, — Здравоохранение и социальная защита – очень важные составляющие, которые влияют напрямую на продолжительность и качество жизни населения. И то взаимодействие, которое мы будем отрабатывать на примере Кинель-Черкасского района, позволит нам выработать общие подходы к решению важнейших задач. Мы говорим о системе долгосрочного медико-социального ухода за пожилыми гражданами, – их жизнь должна стать комфортнее, здоровее. Этому могут способствовать и почтовые работники. Сейчас в области активно проходит прививочная кампания, я предлагаю всем сотрудникам «Почты России» пройти вакцинацию от гриппа и рекомендовать сделать это своим клиентам. Это и будет наше первое совместное профилактическое мероприятие».

«В Самарской области функционирует 770 почтовых отделений, 514 из них находится в сельской местности. Доставка почты осуществляется во все без исключения населенные пункты региона. Профессия почтальона всегда имела большую социальную значимость. Знание основ первой доврачебной помощи необходимо для каждого человека. Благодаря Соглашению наши сотрудники смогут не растеряться в момент, когда знание простых правил может спасти чью-то жизнь», — отметил директор макрорегиона Волга 2 Александр Вакуленко.

Врио руководителя департамента связи и информационных технологий Самарской области Станислав Казарин подчеркнул, что важно использовать все ресурсы, все возможности предприятий и организаций региона, чтобы выполнить главную задачу – сбережение народа, передает пресс-служба облправительства.

***

В состав Самарского филиала Почты России входят 15 почтамтов и автобаза, 770 отделение почтовой связи. В филиале работает более 7 тыс. сотрудников, в том числе 2757 почтальонов. Ежегодно почтовые работники филиала принимают, обрабатывают и доставляют более 100 млн. писем, 1 млн посылок, 2 млн. денежных переводов.  
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