Самарский СПИД-центр первым в России приобрел в своем официальном названии новое дополнение - он стал клиническим
23 января 2018 15:52
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За этим статусом стоит большая научная работа: это и клинические исследования по апробации лекарственных препаратов; и пять кафедр Самарского медуниверситета, которые здесь базируются; и врачи - кандидаты медицинских наук – в роли преподавателей и исследователей. И все это – при ежедневной работе медицинского учреждения, которое принимает на диагностику и лечение по 1000 человек каждый день, в две смены.
«Мы добивались присвоения этого почетного статуса несколько лет, - прокомментировал новость главный врач Самарского областного клинического центра профилактики и борьбы со СПИД Алексей Спирин. - Провели несколько важных клинических исследований по медицинскому применению лекарств и получили от Минздрава РФ аккредитацию на право подобной научной работы. Кстати, при этом стали первым СПИД-центром в РФ, который приобрел такое право. Теперь получаем заказы на научные исследования, повышаем свою квалификацию», сообщает пресс-служба минздрава Самарской области.
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