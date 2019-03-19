Самарский СПИД – центр отмечен за достижения в борьбе с ВИЧ-инфекцией

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В Санкт-Петербурге состоялось заседание профильной комиссии по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции Минздрава Российской Федерации, в состав которой входит главный врач Самарского областного клинического СПИД-центра Оксана Чернова.На совещании были подведены итоги работы федеральных и региональных учреждений службы СПИД в минувшем году и обозначены задачи на 2019 год.Самарской областной клинический центр профилактики и борьбы со СПИД был отмечен за успехи в борьбе с ВИЧ-инфекцией в 2018 году, а именно - за достижение охвата антиретровирусной терапией более 60% диспансерной группы пациентов.Награду руководителю Самарского центра вручил главный внештатный специалист по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции Минздрава России Евгений Воронин, передает пресс-служба минздрава СО.