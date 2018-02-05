Самарский Минздрав подвел итоги работы в 2017 году
5 февраля 2018 17:29
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Один из самых проблемных вопросов современной медицины – доступность и качество именно амбулаторно-поликлинической помощи. Чтобы изменить ситуацию, областное правительство и медицинское сообщество предприняли комплекс мер.
Так, сельская медицина в 2017 году пополнилась новыми фельдшерско-акушерскими пунктами. Они были построены в селах Старая Балыкла (Камышлинский район), Выползово (Волжский район), Кандабулак (Сергиевский район), Токмакла (Челно-Вершинский район). Большое внимание и вопросам кадров - в 2018 году продолжится реализация программы «Земский доктор», появилась и еще одна – «Земский фельдшер» для привлечения в малые населенные пункты фельдшеров и акушеров.
Ведется строительство взрослой и детской поликлиник в Тольятти, закончено строительство поликлиники в Южном городе Волжского района, проектируется поликлиника в мкр. Крутые Ключи. Это существенно повысит доступность первичного звена медицины.
По собственной инициативе министерство подключилось к реализации проекта «Бережливая поликлиника», организовать работу лечебного учреждения так, чтобы меньше времени тратилось на поиски документации, ожидание приема у кабинета врача, диагностические процедуры, прохождение диспансеризации. Проект стартовал в июле 2017 года в трех городских поликлиниках, сегодня он реализуется почти в 30 учреждениях региона.
Для жителей малых населенных пунктов медицинская помощь станет доступнее благодаря мобильным выездам специалистов ЦРБ и областных клиник. Речь идет о выездных группах врачей узкого профиля, в которых так нуждаются люди из небольших сел и деревень. Внедрить эту практику поручил Президент России Владимир Путин по итогам большой пресс-конференции. Задачу будет выполнять, в том числе, и министерство здравоохранения Самарской области.
В 2017 году наша область стала пилотным регионом российского проекта «Территория заботы». Проект призван помочь нашим ветеранам, старшему поколению жителей получить специализированную гериатрическую помощь. Специалисты знают: стариков надо лечить не так, как молодых, необходимо учитывать особенности всех накопленных хронических болезней, самого организма, даже социальный статус пожилого человека. Для такой работы в области открываются специальные гериатрические кабинеты, организованы выезды бригад
врачей, которые ведут прием стариков в сельских районах, учат коллег производить комплексную гериатрическую оценку состояния пациента, чтобы помочь пожилому человеку жить долго, при этом активно и с хорошим качеством.
«Нам удалось в значительной степени повысить уровень оказания и высокотехнологичной специализированной помощи, - отметил врио министра. - Повысилась конкурентоспособность наших лечебных учреждений. Уже никого не удивляет, когда к нам едут за помощью пациенты не только из соседних регионов, но и из ближнего и дальнего зарубежья. Последний пример - комплексный нефрологический центр, построенный на территории Самарской областной клинической больницы им. Середавина, который принял первых пациентов в ноябре и наращивает свои мощности по оказанию самых востребованных услуг пациентам с болезнями почек».
В 2017 году были отремонтированы отделения в больнице им. Середавина и два корпуса больницы им.Семашко. В ноябре 2017 года в Тольятти на базе городской клинической больницы №5 начал работать центр позитронно-эмиссионной и компьютерной томографии (ПЭТ-центр). Технологии этого центра позволяют с высокой точностью диагностировать заболевания и определять эффективность лечения.
«Задача повышения качества медицинских услуг на самой современной материальной базе остается крайне актуальной. Но любая база даст нужный эффект только при высоком профессионализме и, что крайне важно, верности принципам медицинской этики», - напомнил членам коллегии слова Президента РФ Владимира Путина ректор Самарского государственного медицинского университета академик РАН Геннадий Котельников. Он рассказал, что основой качественной и доступной медицинской помощи в регионе является совершенствование системы профессиональной подготовки специалистов.
Первичное звено отрасли здравоохранения, испытывающее наибольшую потребность в специалистах-медиках, благодаря внедрению процедуры аккредитации выпускников медвузов, продолжает пополняться молодыми врачами. Так, в 2017 году к профессиональной деятельности приступили более 500 молодых врачей. Это почти на 40% больше числа привлеченных в прошлом году. Из них 162 - после процедуры первичной аккредитации. При этом в участковую службу Самарской области пришли около 100 врачей, аккредитованных по новой системе допуска.
Продолжается активная борьба с социально значимыми заболеваниями. Региону удалось существенно продвинуться в работе по профилактике ВИЧ-инфекции. По показателю первичной заболеваемости регион переместился на 15 место в России, хотя пять лет назад область была на втором месте. Охват населения профосмотрами на ВИЧ в 2017 году составил 21%, что соответствует российскому
показателю. То есть каждый пятый житель Самарской области протестирован на ВИЧ-инфекцию.
Заболеваемость туберкулезом среди жителей области за 4 года снизилась на 24,4%, заболеваемость детского населения области за 4 года снизилась на 43,4%, подросткового - на 61,5%. Из года в год уменьшается заболеваемость органов дыхания, пищеварения, даже сердечно-сосудистых смертей (главной причины смертности всех россиян) в Самарской области становится меньше. Причем, по сравнению с 90-ми годами прошлого века, сердечная смертность уменьшилась в два раза и сегодня немного ниже, чем в целом по России. Повышается интерес жителей к здоровому образу жизни. Такой вывод можно сделать, исходя из статистики посещаемости центров здоровья гражданами.
Что касается планов на 2018 год, то перед медиками региона будет стоять новая задача, к выполнению которой они готовятся несколько лет – предстоящий Чемпионат мира по футболу. Медики будут работать и на стадионе во время матчей, и в фан-зоне на площади Куйбышева. В Самаре и Тольятти в этом году будут созданы единые диспетчерские центры скорых – они будут работать и для пригородов. Завершается капительный ремонт больницы имени Пирогова. В I квартале запланировано открытие уникального госпиталя «Мать и дитя», построенного в рамках государственно-частного партнерства. Кроме того, в рамках программы «Десятилетие детства» (2018-2027 гг.) принят
«демографический пакет Путина», один из пунктов которого – приведение в порядок детских поликлиник. В настоящее время проект и его финансирование обсуждается на федеральном уровне, с регионов собирают заявки, сообщает пресс-служба облправительства.
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