Самарских медиков для ЧМ FIFA 2018 учат английскому
23 ноября 2017 10:22
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Основной упор делается на приобретение навыков разговорной речи и понимания иностранного языка на слух.
Преподаватель английского языка Ксения Крамерова занимается с группами двух уровней: начального и среднего. Она отмечает, что медики делают большие успехи.
«Мы стараемся как можно больше разговаривать на занятиях, задавать вопросы, использовать медицинскую лексику, также разыгрываем возможные ситуации, которые могут возникнуть на чемпионате, - пояснила Ксения Крамерова. - Заниматься будем до тех пор, пока преподаватели не сочтут подготовку слушателей достаточной для работы с иностранными пациентами. В конце курса пройдет экзамен. Будет устный опрос по медицинской лексике и разыгрывание заданных ситуаций.
Специально разработанная программа и наши занятия направлены на то, чтобы все наши слушатели поняли, о чем идет речь, если медицинская помощь понадобится иностранцу, и смогли быстро сориентироваться, в какой помощи человек нуждается».
Главный врач на стадионе Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России в Самаре Армен Бенян пояснил, что из 250 членов медицинской команды английскому языку обучаются более половины, около 150 человек. Это врачи, которым предстоит работать непосредственно на стадионе и других объектах чемпионата. Специалисты из уполномоченных больниц, которым предстоит принимать спортсменов, болельщиков и гостей чемпионата в Самаре, а таких по 100 в каждой больнице, тоже проходят на базе своих лечебных учреждений специальную подготовку, в том числе и по английскому языку.
Летом медицинская команда работала на молодежном форуме «Иволга», Грушинском фестивале, а вообще опыт непосредственной работы в условиях стадиона врачи приобрели, сопровождая матчи команды «Крылья Советов» на стадионе «Металлург». 25 ноября предстоит очередной матч команды, и медики будут отрабатывать навыки оказания неотложной помощи, сердечно-легочной реанимации, правильной эвакуации зрителей с трибун, оперативной транспортировки на машине скорой помощи. Весной 2018 года возобновятся масштабные межведомственные учения по отработке действий всех служб в условиях чрезвычайных ситуаций, сообщает пресс-служба облправительства.
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