Самарские врачи сдали экзамен перед мундиалем
7 марта 2018 22:30
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К примеру, одна из бригад, которая во время мирового футбольного первенства будет работать у кромки поля, продемонстрировала навыки сердечно-легочной реанимации, а их коллеги «привели в чувство» болельщика из Коста-Рики.
- Наша медицинская команда прошла многоуровневую подготовку и успешно сдала экзамены перед мундиалем, - рассказал главный врач на стадионе чемпионата мира по футболу 2018 в Самаре Армен Бенян. – Кроме того, несколько лучших самарских врачей долгое время обучались во Всероссийском центре медицины катастроф и защиты. Они передали этот опыт своим коллегам, и теперь вся команда готова оказать медицинскую помощь спортсменам и зрителям по стандартам, предъявленным FIFA.
Известно, что во время матчей будут работать 250 специалистов. Часть из них разместится на трибунах и у бровки футбольного поля, другая войдет в состав бригад скорой помощи и стационарного медпункта.
Уже в апреле медицинские группы начнут репетировать сценарии чрезвычайных ситуаций на тестовых матчах «Крыльев Советов» на стадионе «Самара Арена». Как сообщил Армен Бенян, врачи будут отрабатывать такие легенды, как давка, хулиганские
действия и пожары, сообщает smr2018.ru.
Фото: «Волжская коммуна»
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