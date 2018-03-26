Самарские врачи приняли участие в Европейском конгрессе
26 марта 2018 23:28
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Конгресс впервые проходил по новым правилам, определенным ранее MedTech. Главное послание конгресса: «Основы повседневной практики: от простой до сложной аритмии, от фибрилляции предсердий до инсульта».
В рамках конгресса были представлены новейшие достижения в области нарушений ритма и их терапии в девяти залах одного из корпусов выставочного комплекса, которым были присвоены фамилии общепризнанных в мире выдающихся научных деятелей, каждый из которых в свою эпоху совершил определенный прорыв в изучении и лечении нарушений ритма сердца: Куммель, Зеннинг, Венкебах, Мировкси, Гис, Фурман, Дамато, Мобитц и Соколов.
В постерной зоне результатами своих исследований, своим опытом делились врачи различных стран, не только Европы, но и Азии, США, Латинской Америки. В номинации Best graded abstracts session (лучшее устное сообщение) в финальную часть вышли две работы из России, получившие дипломы EHRA.
Одна из них «Risks of unfavorable clinical outcomes in patients with first diagnosed stroke-associated atrial fibrillation», которую представляли главный кардиолог Самарской области, заместитель главного врача по медицинской части Самарского областного клинического кардиологического диспансера, д.м.н., профессор Дмитрий Дупляков, заведующая взрослым поликлиническим отделением №1 Самарской городской поликлиники №9 Октябрьского района Ирина Золотовская и главный гематолог Самарской области, проректор по научной и инновационной работе, заведующий кафедрой госпитальной терапии с курсами поликлинической терапии и трансфузиологии ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России, д.м.н., профессор Игорь Давыдкин, сообщает пресс-служба минздрава Самарской области.
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26 марта 2018 23:28
Главное послание конгресса: «Основы повседневной практики: от простой до сложной аритмии, от фибрилляции предсердий до инсульта». Здравоохранение
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23 марта 2018 09:58
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