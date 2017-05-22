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Самарские ученые повысили точность ранней диагностики рака кожи до 97%

22 мая 2017 11:58
206
Самарские ученые повысили точность ранней диагностики рака кожи до 97%
Точность обычного, стандартного клинического исследования не превышает 50-60%.

Коллектив ученых Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королёва и Самарского государственного медицинского университета (СамГМУ), а также клинические специалисты Самарского областного онкологического диспансера (СОКОД) протестировали новый способ ранней диагностики рака кожи с помощью оригинального комплекса из трех новых приборов.

Эффективность лечения онкологических заболеваний напрямую зависит от своевременности их выявления. К примеру, для меланомы - самой агрессивной формы опухоли кожи выявленной на первой стадии пятилетняя выживаемость после лечения составляет 98%, и не превышает 15% при диагностике в четвертой стадии.

Созданные коллективом самарских ученых методы позволили повысить эффективность активной и ранней диагностики новообразований кожи до 97%, в то время как точность обычного, стандартного клинического исследования не превышает 50-60%.

Результаты исследований изложены в статье «Combined Raman and autofluorescence ex vivo diagnostics of skin cancer in NIR and visible regions», которую опубликовал один из самых авторитетных журналов, посвященных использованию современной оптической технологии для медико-биологических исследований - JournalofBiomedical Optics1.

В основе методики самарских ученых - разработанная на кафедре лазерных и биотехнических систем Самарского университета (заведующий профессор Валерий Захаров) система спектроскопического анализа проблемных участков кожи с последующей медицинской интерпретацией полученных данных, предлагаемой кафедрой онкологии СамГМУ под руководством профессора Сергея Козлова.

    Как пояснил профессор Захаров, разработанная система спектрального анализа позволяет одномоментно регистрировать параметры кожи пациента во многих спектральных диапазонах, что дает возможность заметить патологические изменения на клеточном уровне, поскольку больные клетки по своему спектру отличаются от здоровых.

       Для массовых обследований этот способ подходит как нельзя лучше: он не только позволяет достаточно точно и быстро диагностировать патологию, но и не требует использования дополнительных расходных материалов и реактивов, а также в ряде наблюдений обойтись без использования инвазивных методов подтверждения диагноза.

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