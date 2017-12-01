Самарские студенты-медики – кадровый резерв скорой помощи
1 декабря 2017 11:10
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В Самарской области принято решение привлечь к работе на городской станции скорой медицинской помощи студентов-старшекурсников государственного медицинского университета. Желающие дежурить на скорой прошли соответствующую подготовку, сдали экзамены и получили допуск к работе в качестве среднего медперсонала – медбратьев и медсестер.
Они могут проводить диагностические и лечебные процедуры, снимать кардиограммы, выполнять назначения врача. В бригадах скорой, как известно, по два сотрудника – ведущий и ведомый. Ведущие сотрудники – опытные штатные работники - врачи или фельдшеры. Они принимают решения, а студенты – медсестры или медбратья – выполняют их назначения.
Главный врач Самарской городской станции скорой медицинской помощи Вячеслав Малахов рассказал, что совместное кадровое решение министерства здравоохранения Самарской области и Самарского государственного медицинского университета было принято с учетом кадровой ситуации на станциях скорой помощи, испытывающих острый дефицит медицинского персонала.
«Сейчас мы укомплектованы медицинскими работниками в среднем на 50%, - пояснил Вячеслав Малахов. - В 2017 году в круглосуточном режиме дежурит до 48 бригад, хотя с учетом численности населения города должно работать до 100 бригад. Поэтому я понимаю и разделяю недовольство самарцев, вынужденных порой при неотложных состояниях, не угрожающих жизни, по часу и более дожидаться приезда скорой. Организованный прием студентов позволил увеличить количество бригад. Дополнительный набор сотрудников будет продолжен. Надеемся, что меры по улучшению кадровой ситуации на станции позволят нам к Чемпионату мира по футболу довести укомплектованность кадрами скорой до 75%».
На сегодняшний день уже 50 студентов приняты на работу. Первый опыт ребята уже получили, отдежурив на станции по 2-4 раза. В основном они трудоустроены на полставки и совмещают работу с учебой. Студенты имеют возможность работать в вечернее время, в выходные и праздничные дни. Так что работа не препятствует учебе.
Тесное сотрудничество минздрава и медицинского вуза губернии позволило найти еще один вариант пополнения скорой помощи медицинскими кадрами. Дежурство на станции в качестве помощников врачей будут нести и 100 клинических ординаторов.
Напомним, в последнее время на станцию пришли работать и 25 выпускников Самарского медицинского колледжа им. Н. Ляпиной, сообщает пресс-служба облправительства.
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