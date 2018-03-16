Самарские стоматологи проведут акцию «Улыбнись своему здоровью»

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20 марта по инициативе Стоматологической ассоциации России отмечается Всероссийский день стоматологического здоровья. Всем обратившимся в этот день в областную стоматологическую поликлинику будет проведен стоматологический осмотр. На его основании будут даны индивидуальные рекомендации по уходу за полостью рта, выданы карты стоматологического здоровья.Кроме того, в течение дня для жителей Самарской области в соцсетях https://twitter.com/soksp_63 и https://www.facebook.com/julia.shuhorova будет работать «горячая линия», в ходе которой на все вопросы пациентов, касающиеся стоматологического здоровья, ответит главный врач поликлиники Юлия Шухорова, сообщает пресс-служба облправительства.