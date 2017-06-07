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Новости /  Общество /  Здравоохранение  

Самарские приставы сдали донорскую кровь

7 июня 2017 09:48
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Самарские приставы сдали донорскую кровь
Акция прошла в Самарской областной станции переливания крови.

Работники УФССП России по Самарской области провели акцию «Кровь во имя жизни», которая была приурочена к Международному дню защиты детей.

Акция «Кровь во имя жизни» стала для Управления Федеральной службы судебных приставов по Самарской области традиционной. Несколько раз в год работники Службы становятся донорами. При этом привлекаются не только те, кто сдают кровь регулярно, но и новички.

В этот раз акция «Кровь во имя жизни» состоялась в г.Самаре, в Самарской областной станции переливания крови. 6 судебных приставов сдали донорскую кровь.

Мероприятие прошло при поддержке Общественного совета при УФССП России по Самарской области.
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