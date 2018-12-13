Самарские почтальоны помогают медицинским работникам

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Реализация проекта началась с Кинель-Черкасского района. Это один из самых крупных районов Самарской области. В районе проживает почти 45 тысяч человек, более 10 тысяч из них старше 60 лет. В перспективе планируется охватить такой работой все сельские районы губернии. Главный врач Кинель-Черкасской ЦРБ Наиль Нугманов отметил, что главная задача проекта – информирование и сбор информации. «Почтовые работники в данном проекте стали помощниками медицинским работникам, - рассказал руководитель учреждения. - Они регулярно приходят в дома, общаются с жителями. И если они видят симптомы опасных заболеваний, то незамедлительно сообщают либо врачу общей практики, либо фельдшеру или медсестре. Все телефоны этих сотрудников у них есть».Самарские почтальоны уже прошли специальное обучение по оказанию первой помощи при неотложных состояниях и основам ведения здорового образа жизни. Валентина Жигало, почтальон сельского отделения почтовой связи № 446332 в селе Садгород, подчеркнула, что во время обучения узнала для себя много полезного. И теперь сама старается вести здоровый образ жизни и обращает внимание на то, как себя чувствуют ее подопечные пенсионеры.В рамках совместного проекта уже 80 почтальонов и 26 начальников почтовых отделений проводят опрос населения, выявляют нуждающихся в предоставлении социальных услуг и медицинской помощи, передают информацию в медицинское учреждение. Почтовые работники обеспечивают сельчан буклетами и памятками о мерах профилактики различных заболеваний, а также информируют жителей о прохождении медицинских осмотров.Напомним, этой осенью министерство здравоохранения Самарской области и Самарский филиал Почты России заключили соглашение о сотрудничестве, в рамках которого проводят совместные мероприятия, направленные на повышение доступности оказания медицинской помощи в муниципальных образованиях.Соглашение стало результатом обобщения предложений и решений стратегических сессий, которые проводились по инициативе Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Глава региона поставил задачу не просто развивать социальную сферу в губернии, но и использовать новые технологии, нестандартные подходы, чтобы повысить качество жизни населения, продлить активное долголетие. Особое внимание губернатор призвал оказывать пожилым людям с их проблемами, нуждами, состоянием здоровья.Эта же тема обсуждалась в марте текущего года на встрече Дмитрия Азарова и Николая Подгузова – генерального директора ФГУП «Почта России». Самарский регион стал одним из первых в стране, где реализуется подобный социальный проект, передает пресс-служба минздрава СО.Фото: пресс-служба минздрава СО