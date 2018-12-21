Самарские пациенты с нарушением функции дыхания получают специальные аппараты

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В мероприятии примет участие министр здравоохранения Самарской областиВ этом году за счет федеральных средств медицинские организации, оказывающие паллиативную медицинскую помощь, обеспечиваются медицинскими изделиями. Впервые и жители губернии (взрослые и дети) с заболеваниями, вызывающими нарушение функции дыхания, и нуждающиеся в проведении по медицинским показаниям респираторной поддержки на дому, обеспечиваются медицинскими изделиями за счет бюджетных средств.***В рамках реализации Распоряжения Правительства РФ от 15.03.2018 № 427-р, утверждающего финансирование мероприятий по обеспечению медицинских организаций, оказывающих паллиативную медицинскую помощь, медицинскими изделиями, в том числе для использования на дому, в 2018 году в Самарской области в 42 лечебных учреждения поставляется 3500 медицинских изделий, из них для использования на дому – 271.Специализированные отделения больниц оснащаются медицинской мебелью (функциональными кроватями, креслами-каталками, тележками, кушетками), противопролежневыми матрасами, дыхательной аппаратурой (концентраторами, откашлевателями, ингаляторами) и прочим медицинским оборудованием.Для оказания медицинской помощи пациентам на дому приобретаются: аппараты искусственной вентиляции легких, кислородные концентраторы, пульсоксиметры, противопролежневые матрасы и др., передает пресс-служба облправительства.Фото: соцсети