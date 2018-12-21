Я нашел ошибку
Главные новости: 
По предварительной информации Ан-26 компании GomAir потерпел крушение 20 декабря в 35 километрах от Киншасы.
На борту разбившегося в ДРК Ан-26 были три российских пилота
С 20 декабря 2018 года по 15 января 2019 года.
В Самаре установлен особый противопожарный режим
Посетителей парков ждет встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой, конкурсы, развлекательная программа.
В выходные самарцев приглашают на торжественное открытие катков в парках и на набережной
Ребята воспользуются новым поездом №125/126 Самара – Казань. В Самаре они посетят основные достопримечательности и знаковые места.
«Вагон знаний» с казанскими школьниками прибудет в Самару
Экспертами была рассмотрена и одобрена заявка российской компании ООО «Гумма лайн» с иностранным капиталом, которая намерена разместить на инвестиционной площадке новое предприятие.
В ОЭЗ «Тольятти» появится производство резинотехнических изделий
Всего на маршрутах будет задействовано 15 единиц подвижного состава. Интервал движения – 10 - 11 минут.
В ближайшие выходные до стадиона «Самара Арена» будут курсировать трамваи №№ 11 и 12
Впервые и жители губернии (взрослые и дети) с заболеваниями, вызывающими нарушение функции дыхания, и нуждающиеся в проведении по медицинским показаниям респираторной поддержки на дому, обеспечиваются медицинскими изделиями за счет бюджетных средств.
Самарские пациенты с нарушением функции дыхания получают специальные аппараты
В период межнавигации, после образования устойчивого ледового покрова, будут осуществляться пассажирские перевозки судами на воздушной подушке по маршруту «Самара (Речной вокзал) – Рождествено».
Завершена пассажирская навигация в акватории Рождественской Воложки и реки Волги в Самаре
сегодня  Пятница, 21 декабря, 17:40
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -14 °C, Тольятти  -14 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 21/12:
USD 67.37
0.26
EUR 76.94
0.47
Искать
Новости /  Общество /  Здравоохранение  

Самарские пациенты с нарушением функции дыхания получают специальные аппараты

21 декабря 2018 16:13
111
Впервые и жители губернии (взрослые и дети) с заболеваниями, вызывающими нарушение функции дыхания, и нуждающиеся в проведении по медицинским показаниям респираторной поддержки на дому, обеспечиваются медицинскими изделиями за счет бюджетных средств.
24 декабря в Самарской городской больнице № 4 (г. Самара, ул. Мичурина, 125) состоится передача пациентам с нарушением функции дыхания кислородных концентраторов для использования на дому.

В мероприятии примет участие министр здравоохранения Самарской области Михаил Ратманов.

В этом году за счет федеральных средств медицинские организации, оказывающие паллиативную медицинскую помощь, обеспечиваются медицинскими изделиями. Впервые и жители губернии (взрослые и дети) с заболеваниями, вызывающими нарушение функции дыхания, и нуждающиеся в проведении по медицинским показаниям респираторной поддержки на дому, обеспечиваются медицинскими изделиями за счет бюджетных средств.

***
В рамках реализации Распоряжения Правительства РФ от 15.03.2018 № 427-р, утверждающего финансирование мероприятий по обеспечению медицинских организаций, оказывающих паллиативную медицинскую помощь, медицинскими изделиями, в том числе для использования на дому, в 2018 году в Самарской области в 42 лечебных учреждения поставляется 3500 медицинских изделий, из них для использования на дому – 271.

Специализированные отделения больниц оснащаются медицинской мебелью (функциональными кроватями, креслами-каталками, тележками, кушетками), противопролежневыми матрасами, дыхательной аппаратурой (концентраторами, откашлевателями, ингаляторами) и прочим медицинским оборудованием.

Для оказания медицинской помощи пациентам на дому приобретаются: аппараты искусственной вентиляции легких, кислородные концентраторы, пульсоксиметры, противопролежневые матрасы и др., передает пресс-служба облправительства. 



Фото:   соцсети
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Социум
21 декабря 2018  16:50
С 20 декабря 2018 года по 15 января 2019 года.
В Самаре установлен особый противопожарный режим
С 20 декабря 2018 года по 15 января 2019 года.   Социум
59
21 декабря 2018  16:46
Посетителей парков ждет встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой, конкурсы, развлекательная программа.
В выходные самарцев приглашают на торжественное открытие катков в парках и на набережной
Посетителей парков ждет встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой, конкурсы, развлекательная программа.    Социум
54
21 декабря 2018  16:07
В период межнавигации, после образования устойчивого ледового покрова, будут осуществляться пассажирские перевозки судами на воздушной подушке по маршруту «Самара (Речной вокзал) – Рождествено».
Завершена пассажирская навигация в акватории Рождественской Воложки и реки Волги в Самаре
В период межнавигации, после образования устойчивого ледового покрова, будут осуществляться пассажирские перевозки судами на воздушной подушке по... Социум
101
Весь список

Здравоохранение
21 декабря 2018  16:13
Впервые и жители губернии (взрослые и дети) с заболеваниями, вызывающими нарушение функции дыхания, и нуждающиеся в проведении по медицинским показаниям респираторной поддержки на дому, обеспечиваются медицинскими изделиями за счет бюджетных средств.
Самарские пациенты с нарушением функции дыхания получают специальные аппараты
Впервые и жители губернии (взрослые и дети) с заболеваниями, вызывающими нарушение функции дыхания, и нуждающиеся в проведении по медицинским показаниям... Здравоохранение
110
21 декабря 2018  13:39
26 медработников трудоустроились в лечебные учреждения губернии по программе «Земский фельдшер»
26 медработников трудоустроились в лечебные учреждения губернии по программе «Земский фельдшер»
Программа реализуется в Самарской области с 2018 года. Здравоохранение
116
20 декабря 2018  17:55
В этот приезд, кроме нейрохирурга, сосудистого хирурга, ортопеда, реаниматолога, эндокринолога, прием вели врач-эндоскопист и врач функциональной диагностики.
Cостоялся очередной выезд врачей больницы Пирогова в «Большеглушицкую ЦРБ»
В этот приезд, кроме нейрохирурга, сосудистого хирурга, ортопеда, реаниматолога, эндокринолога, прием вели врач-эндоскопист и врач функциональной диагностики.  Здравоохранение
346
Весь список
Новости медицины
18 декабря 2018  17:39
УЗИ печени. Показания и подготовка к процедуре
 Ультразвуковое исследование внутренних органов – одно из действенных информативных и точных способов диагностики различных заболеваний и патологий.  Новости медицины
109
17 декабря 2018  18:16
Медицинская водительская справка с наркологом и психиатром - особенности
Медицинская водительская справка с наркологом и психиатром - особенности
 Когда вы решитесь приобрести автомобиль, нужно будет и получить водительское удостоверение.  Новости медицины
139
17 декабря 2018  17:47
Технологии удаления волос
Технологии удаления волос
       В наше время, борьба с волосами на теле - острый вопрос и для мужчин, и для женщин. Этот процесс требует профессионального подхода и качественной... Новости медицины
91
Весь список
Туризм
21 декабря 2018  10:48
Посольство США анонсировало подорожание туристических виз для россиян
Посольство США анонсировало подорожание туристических виз для россиян
Кроме того, туристы лишатся возможности повторно получить подобную визу без собеседования Туризм
142
20 декабря 2018  14:01
Из Китая эвакуировали последних самарских туристов
Из Китая эвакуировали последних самарских туристов
А вот логистика путешественников из Уфы и Казани осложнилась. Туризм
302
19 декабря 2018  10:06
Жители региона выбрали туристическую визитную карточку Самарской области
Жители региона выбрали туристическую визитную карточку Самарской области
Лидером опроса стала гора Стрельная. Туризм
572
Весь список
Образование
19 декабря 2018  18:03
13726 участников в Самарской области написали итоговое сочинение (изложение), которое является допуском к государственной итоговой аттестации.
Выпускников СО знакомят с результатами итогового сочинения (изложения)
13726 участников в Самарской области написали итоговое сочинение (изложение), которое является допуском к государственной итоговой аттестации.  Образование
376
19 декабря 2018  16:03
В Самарском государственном университете путей сообщения прошел круглый стол на тему «Перспективы развития грузовых железнодорожных перевозок и транспортно-логистических услуг».
СамГУПС внесет свой вклад в развитие железных дорог региона
 В Самарском государственном университете путей сообщения прошел круглый стол на тему «Перспективы развития грузовых железнодорожных перевозок и... Образование
327
14 декабря 2018  12:43
Самарский университет - самый востребованный региональный инженерный вуз России
Самарский университет - самый востребованный региональный инженерный вуз России
Университет расположился на пятой строчке общенационального рейтинга МИА «Россия сегодня» - сразу после столичных вузов. Образование
310
Весь список

Культура
21 декабря 2018  11:19
В Самаре откроется выставка авторской куклы «В этом городе…»
В Самаре откроется выставка авторской куклы «В этом городе…»
Она расположится в галерее «Новое пространство». Культура
141
20 декабря 2018  12:27
Учащиеся тольяттинской детской музыкальной школы примут участие в концерте сводного Детского хора России в Москве
Учащиеся тольяттинской детской музыкальной школы примут участие в концерте сводного Детского хора России в Москве
Делегация Самарской области отправится в Москву 22 декабря. Культура
205
20 декабря 2018  11:33
Самарцев приглашают на Рождественский вечер с клавикордом
Самарцев приглашают на Рождественский вечер с клавикордом
Уроженка Самары Марина Ишина расскажет о рождественской барочной музыке. Культура
213
Весь список
Мода
5 декабря 2018  20:08
Норковые шубы - комфорт и стиль
Норковые шубы - комфорт и стиль
 Мех норки уже на протяжении длительного времени пользуется спросом.   Мода
221
26 октября 2018  22:36
Каталог студий красоты онлайн - выбора на сайте Салоны-Красоты.RU
Каталог студий красоты онлайн - выбора на сайте Салоны-Красоты.RU
 Для того чтобы выглядеть безупречно, стоит заглянуть в профессиональный салон красоты. Мода
477
16 августа 2018  01:30
Creed Aventus – это гармония всех оттенков лучших качеств мужчины
 Парфюмерный бренд Creed был создан Джеймсом Генри Кридом в 1760 году.  Мода
725
Весь список


Видео
21 декабря 2018  10:57
Любители лыжного спорта в Самарской области открывают сезон
Любители лыжного спорта в Самарской области открывают сезон
С начала декабря идёт подготовка трассы на базе "Чайка".
Спорт в регионе
149
20 декабря 2018  09:59
У телефонного террориста, «заминировавшего» ВАЗ и офис ВТБ, нашли оружейный арсенал
У телефонного террориста, «заминировавшего» ВАЗ и офис ВТБ, нашли оружейный арсенал
Теперь с 38-летним мужчиной разбираются и полиция, и ФСБ. Криминал
229
15 декабря 2018  11:24
Жители Нью-Йорка сняли на видео НЛО?
Жители Нью-Йорка сняли на видео НЛО?
В небе над городом пролетел дискообразный объект неизвестного происхождения. 
В мире
1824
8 декабря 2018  12:59
NASA удалось записать шум марсианского ветра: видео
NASA удалось записать шум марсианского ветра: видео
Зонд успешно приземлился на поверхность планеты 26 ноября.
В мире
701
8 декабря 2018  10:59
В
В "Сколково" упал прототип аэротакси стоимостью 12 млн: видео
Дорогостоящий аппарат не оправдал ожидания и смог продержаться в воздухе всего несколько секунд.
В стране
1092
6 декабря 2018  14:10
Дмитрий Азаров прокомментировал ситуацию с парком 60-летия Советской власти в Самаре
Дмитрий Азаров прокомментировал ситуацию с парком 60-летия Советской власти в Самаре
   Ранее общественность выступила против возможной застройки.
Социум
990
Весь список

Фоторепортажи
7 ноября 2018  20:49
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти.
Социум
1202
7 ноября 2018  17:40
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
Социум
1065
6 октября 2018  19:31
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО Мероприятие прошло в рамках фестиваля
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1440
9 сентября 2018  16:23
Самара три дня отмечает День города: фото Сегодня праздник завершится фейерверком.
Самара три дня отмечает День города: фото
Сегодня праздник завершится фейерверком.
Культура
1828
27 августа 2018  11:22
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров "Пластилиновый дождь": фото
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год.
Культура
1929
25 августа 2018  22:24
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
Культура
3156
Весь список

Мероприятия
В выходные самарцев приглашают на торжественное открытие катков в парках и на набережной
«Вагон знаний» с казанскими школьниками прибудет в Самару
В Самарском Историческом парке открылась выставка художников из детского сада
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные