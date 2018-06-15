Самарские офтальмологи готовы к оказанию помощи и игрокам, и болельщикам

Сегодня футболисты, за редким исключением, защитные очки не носят. А зря. Удары локтем, головой, бутсой и, конечно, мячом, способны нанести серьезные глазные травмы игроку, привести к значительной потере зрения и даже слепоте. Примеров тому – множество. О них говорили на семинаре, организованном для врачей-офтальмологов в Самарской областной клинической офтальмологической больнице им. Т.И. Ерошевского накануне открытия в России футбольного чемпионата.Открывая семинар, главный врач Самарской Самарской областной клинической офтальмологической больницы им. Т.И. Ерошевского Андрей Золотарев напомнил, что еще 10-15 лет назад боксеры появлялись на ринге без защитных шлемов, редко надевали их и хоккеисты. Теперь это трудно представить, но до футбола такая норма еще не дошла. Поэтому врачам предстоит во всеоружии встретить чемпионат и быть готовыми к оказанию всесторонней медицинской помощи и игрокам, и болельщикам.На семинаре выступилизаведующий приемным отделением (неотложной офтальмологической помощи) больницы им. Т.И. Ерошевского», врач-офтальмолог высшей категорииАлександр Разумовский, и.о. заведующего травматологическим отделением Ирина Татаренко, заведующая рентгенологическим кабинетом Ирина Баранова и другие специалисты, которые рассмотрели наиболее типичные случаи повреждения глаз в ходе футбольных состязаний.Главный врач Самарской областной клинической офтальмологической больницы им. Т.И. Ерошевского Андрей Золотарев:«Футбольные травмы, как правило, носят сочетанный характер, поэтому в случае необходимости мы будем заниматься лечением пациента совместно с врачами других специальностей – хирургами, травматологами, неврологами. Для квалифицированного оказания помощи есть все необходимое: специалисты, оборудование, расходные материалы.На время чемпионата мы увеличиваем количество сотрудников в приемном отделении на случай наплыва травмированных граждан. Кстати, в каждой смене будет доктор, который сможет общаться с иностранцами на английском, а некоторые и на французском и немецком языках. Так что офтальмологи Самарской областной больницы им. Т.И. Ерошевского готовы к лечению футбольных травм глаза. Думаю, для опытных сотрудников больницы каких-то неожиданных травм не будет. Все варианты повреждений мы детально рассмотрели на своих семинарах и в ходе повседневной работы», сообщает пресс-служба минздрава СО.