Самарские медики разработали уникальный тренажер для восстановления двигательной активности людей после инсульта
29 мая 2017 16:12
101
Тренажер ранней вертикализации
Впервые в мире разработано устройство комплексного воздействия на визуальные, тактильные и слуховые рецепторы. Тренажер может использоваться для реабилитации уже в первые 48 часов после инсульта. Аналоги, которые уступают в функционале, превышают в стоимости в десятки раз.
При создании разработки применялись технологии виртуальной реальности и биологической обратной связи для восстановления чувствительности нейронов.
Во время сеанса реабилитации лежачий пациент может почувствовать себя «в движении». Он надевает очки виртуальной реальности, в которых можно увидеть себя в вертикальном положении, перемещаться по локациям и выполнять несложные задачи. Врач контролирует процесс, наблюдая за тем, что видит пациент на мониторе, и анализирует его реакцию. Поверхностная чувствительность для подошвенной области и кистей рук создается тактильными стимуляторами. Одновременно проходит миостимуляция отдельных групп мышц. Так, по принципу «от обратного» происходит стимуляция мозговой активности. Нейронные связи восстанавливаются. Человек «привыкает» к вертикальному положению. Занятия на
тренажере показаны пациентам после инсульта (в первые 48 часов и в отдаленном периоде до 2-х лет), при атаксии, рассеянном склерозе, болезни Паркинсона, травмах спинного мозга и т.п.
Комплекс для реабилитации детей с ДЦП «Дельфин»:
Система создана на основе технологий виртуальной реальности и биологической обратной связи. Во время сеанса пациент надевает шлем, специальные манжеты с подключенными к ним датчиками для считывания мозговой активности
(электроэнцефалографии) и выполняет упражнения. Предлагается управлять действиями объекта на экране - в текущей версии тренажера - это плывущий дельфин. В ходе сеанса происходит воздействие на центральный мотонейрон. Система трекинга отслеживает и оценивает скорость, качество и точность выполнения движений. Программа подбирает режим в
зависимости от прогресса пациента. Данные о выполнении фиксируются, обрабатываются, после чего врач вносит корректировки в ход лечения.
Занятия на тренажере показаны при экстропирамидных нарушениях, мозжечковых, лобных и вестибулярных атаксий, сообщает пресс-служба облправительства.
Фото summertourspb.ru
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
29 мая 2017 23:34
Старайтесь держаться подальше от карнизов домов, рекламных стендов и растяжек, не стоять возле непрочных навесов и прогнивших стволов деревьев. Чтобы избежать... Социум
38
29 мая 2017 20:42
Была ликвидирована 421 птица. На всех подворьях, где была обнаружена домашняя птица, проведена дезинфекция. Туши птиц сожжены. Социум
103
29 мая 2017 20:30
Победителем соревнований в очередной раз стала команда центра детского и юношеского туризма и экскурсий «Эдельвейс» из Тольятти. Социум
68
Здравоохранение
29 мая 2017 16:12
Занятия на тренажере показаны при экстропирамидных нарушениях, мозжечковых, лобных и вестибулярных атаксий. Здравоохранение
100
29 мая 2017 13:24
Приём осуществляется по предварительной записи. Здравоохранение
124
29 мая 2017 13:08
Держать пернатую живность там теперь будет нельзя в течение 3 месяцев. Здравоохранение
226
Туризм
23 мая 2017 16:43
Международный Туристический Форум проводиться для того, что показать все компании, занимающиеся туризмом и имеющие отличные рекомендации и опыт. Туризм
58
11 мая 2017 13:38
Больше всего улетели в Турцию. Туризм
269
8 мая 2017 11:22
Причиной этому послужила гибель 85-летнего альпиниста. Туризм
398
Образование
29 мая 2017 16:02
По количеству победителей и призеров Самарская область заняла десятое место среди 78 регионов России, стран СНГ и Балтии. Образование
124
29 мая 2017 15:03
Металлическая резина (МР) разработана учеными Самарского университета и производится в лабораториях вуза. Материал, в отличие от эластомеров, обладает высокими... Образование
146
26 мая 2017 16:07
Соответствующее решение было принято сегодня Ученым советом СамГТУ. Образование
995
Культура
27 мая 2017 20:45
26-летний режиссёр является самым молодым участником программы "Особый взгляд" в этом году. Культура
209
27 мая 2017 09:25
Мероприятие состоится в Музее модерна. Культура
261
26 мая 2017 16:54
В гала-концерте принимают участие лучшие коллективы ветеранских хоров, народных хоров русской песни, фольклорные ансамбли, солисты, жители региона в возрасте от... Культура
209
Мода
19 мая 2017 17:18
В наше время существует огромное разнообразие обуви. Для того, чтобы выбрать то, что вам нужно, следует приложить определённые усилия. Мода
110
1 мая 2017 10:42
В хорошем мужском кожаном рюкзаке можно расположить множество нужных вещей. Вы можете выбрать модель аксессуара в зависимости от того, для каких целей будете... Мода
223
16 апреля 2017 11:48Платье до колен - один из вариантов оставаться женственной!
Если раньше платье для барышень было единственным возможным вариантом одежды, то сейчас в обиходе среднестатистической модницы самые разные образы с... Мода
518
Видео
29 мая 2017 09:55
Об этом собщили очевидцы. ЖКХ
227
22 мая 2017 09:52
Аномалий специалисты не обещают. Экология
1095
28 апреля 2017 09:27
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
700
17 апреля 2017 13:33
Он пообщался с медиками и волонтерами. Здравоохранение
1403
6 апреля 2017 11:00
Консультанты отдела дошкольного образования получили от заведующей в общей сложности 20000 рублей. Криминал
1502
21 марта 2017 09:51
По словам учеников, они уже написали заявление в прокуратуру. Социум
1692
Фоторепортажи
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
1563
1 мая 2017 17:10
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей. Социум
1218
3 апреля 2017 09:35
Он расположен на ул. Промышленности, 307. Социум
774
6 марта 2017 18:21
Посетительницы получили возможность протестировать тренажеры, побывать на групповых занятиях и поучаствовать в конкурсах. Социум
1120
10 ноября 2016 13:10
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов. Культура
2399
11 сентября 2016 21:23
Красочное мероприятие состоялось на набережной. Социум
3384
Мероприятия
Дни рождения
Сегодня день рождения отмечают