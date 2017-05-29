Самарские медики разработали уникальный тренажер для восстановления двигательной активности людей после инсульта

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Впервые в мире разработано устройство комплексного воздействия на визуальные, тактильные и слуховые рецепторы. Тренажер может использоваться для реабилитации уже в первые 48 часов после инсульта. Аналоги, которые уступают в функционале, превышают в стоимости в десятки раз.При создании разработки применялись технологии виртуальной реальности и биологической обратной связи для восстановления чувствительности нейронов.Во время сеанса реабилитации лежачий пациент может почувствовать себя «в движении». Он надевает очки виртуальной реальности, в которых можно увидеть себя в вертикальном положении, перемещаться по локациям и выполнять несложные задачи. Врач контролирует процесс, наблюдая за тем, что видит пациент на мониторе, и анализирует его реакцию. Поверхностная чувствительность для подошвенной области и кистей рук создается тактильными стимуляторами. Одновременно проходит миостимуляция отдельных групп мышц. Так, по принципу «от обратного» происходит стимуляция мозговой активности. Нейронные связи восстанавливаются. Человек «привыкает» к вертикальному положению. Занятия натренажере показаны пациентам после инсульта (в первые 48 часов и в отдаленном периоде до 2-х лет), при атаксии, рассеянном склерозе, болезни Паркинсона, травмах спинного мозга и т.п.Система создана на основе технологий виртуальной реальности и биологической обратной связи. Во время сеанса пациент надевает шлем, специальные манжеты с подключенными к ним датчиками для считывания мозговой активности(электроэнцефалографии) и выполняет упражнения. Предлагается управлять действиями объекта на экране - в текущей версии тренажера - это плывущий дельфин. В ходе сеанса происходит воздействие на центральный мотонейрон. Система трекинга отслеживает и оценивает скорость, качество и точность выполнения движений. Программа подбирает режим взависимости от прогресса пациента. Данные о выполнении фиксируются, обрабатываются, после чего врач вносит корректировки в ход лечения.Занятия на тренажере показаны при экстропирамидных нарушениях, мозжечковых, лобных и вестибулярных атаксий, сообщает пресс-служба облправительства.Фото summertourspb.ru