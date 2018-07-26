Самарские медики обсудили использование цифровых технологий в здравоохранении региона
26 июля 2018 17:13
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Одна из тематических секций стратегической сессии "Сбережение народа" была посвящена цифровому здравоохранению. В ее работе участвовали руководители и IT-менеджеры учреждений здравоохранения, представители областного минздрава, ТФОМС, представители общественных организаций.
Главный врач Самарской городской станции скорой медицинской помощи Вячеслав Малахов рассказал о том, как информационные технологии применяют в управлении силами и средствами "скорой". Так, на базе городской станции весной заработал Единый диспетчерский центр (ЕДЦ), который позволяет принимать и обрабатывать больше вызовов. Благодаря специальному программному обеспечению диспетчеры теперь могут в режиме онлайн на карте отслеживать местоположение той или иной бригады скорой помощи и выстраивать логистику вызовов.
"В июне 2018 года был осуществлен переход на IP-телефонию, - рассказал Вячеслав Малахов. - Если раньше все звонки поступали от населения Самары в оперативный отдел по девяти выделенным линиям на аналоговый телефон, то теперь эти звонки приходят по цифровому каналу на 30 линий и их могут принимать 15 диспетчеров".
Вячеслав Малахов отметил, что увеличение штата сотрудников ЕДЦ и установка новых коммуникаций позволили справиться с возросшим в полтора раза потоком телефонных звонков во время чемпионата мира по футболу, снизив до минимума время ответа операторов.
В ближайших планах - оснастить бригады скорой помощи планшетными компьютерами, на которые будут установлены специальные программы. Они облегчат передачу вызова от диспетчеров бригадами и устранят человеческий фактор.
"Также сейчас разрабатывается система мониторинга доступности рентгенологических операционных в больницах по профилям острого нарушения мозгового кровообращения и острого коронарного синдрома, - говорит Вячеслав Малахов. - Нужно не просто привезти пациента в больницу и считать дело законченным - ведь вероятность того, что операционная будет занята, к сожалению, есть. С помощью этой программы мы будем в режиме онлайн получать информацию о свободных операционных и везти пациента туда. Надеемся получить эту программу уже в августе и начнем внедрять ее".
Главный врач Самарской городской поликлиники №13 Анна Кравец рассказала о том, как их медучреждение включилось в проект "Бережливая поликлиника", призванный сэкономить время и пациентам, и врачам.
"Как и многие другие учреждения, мы сталкиваемся с проблемой компьютеризации, - говорит Анна Кравец. - В текущем году в рамках этого проекта Минздрав выделил нам средства, на которые мы собираемся в одном из поликлинических отделений внедрить цифровую технологию "Бережливое производство". Там будет удобная запись через инфомат, электронная очередь. Начинается работа по внедрению колл-центра, сейчас там работают два специалиста, но мы планируем расширение. Колл-центр для нас актуален, так как наша поликлиника располагается в нескольких зданиях".
Итоги работы секции подвела ее модератор, генеральный директор Академии консалтинга RightRoad Ирина Осинская. Она озвучила основные проблемы, которые отметили участники секции.
"Мы говорим о современных технологиях и информатизации, но при этом у нас не на каждом рабочем месте сотрудника есть компьютеры, - говорит Ирина Осинская. - Также не все сотрудники готовы работать с IT-технологиями, не все готовы переходить на электронный документооборот. Цели, которые мы поставили, - формирование единой региональной информационной системы, которая будет включать в себя всю социальную сферу, а также расширение спектра и совершенствование электронных сервисов для граждан", передает Волга Ньюс.
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Комментарии
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