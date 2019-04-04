Самарская поликлиника №15 приглашает на бесплатные профилактические осмотры жителей Промышленного района
4 апреля 2019 17:15
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Жителей Промышленного района, прикрепленных к поликлинике № 15, приглашают бесплатно пройти профилактические осмотры в отделение профилактики.
В рамках осмотра пациентам предложат скрининговые исследования показателей здоровья, направленные на выявление заболеваний на ранних стадиях и факторов риска их развития.
В их числе – уточнение антропометрических данных (рост, вес), ЭКГ, измерение АД, экспресс-анализ крови на уровень глюкозы и холестерина, маммография, определение простат специфического антигена (ПСА), исследование кала на скрытую кровь, а также осмотр и консультация врача – терапевта. Отметим, что мужчинам от 40 до 60 лет предлагают пройти более углубленное обследование, направленное на выявление новообразований и заболеваний сердечно-сосудистой системы.
О том, как в этом году будет проходить диспансеризация населения и какие возможности по укреплению здоровья предлагает сегодня амбулаторно-поликлиническая сеть, журналистам расскажет главный врач поликлиники Ирина Назаркина.
Пациентам при себе нужно иметь паспорт и полис, передает пресс-служба облправительства.
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