Самарская областная ассоциация врачей отметит 25-летие

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31 мая, в среду, в 14.00 в конференц-зале Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина (ул. Ташкентская, 159) состоится праздничная конференция, посвященная юбилею Самарской областной ассоциации врачей (СОАВ).В торжественном мероприятии примут участие президент СОАВ, профессор СамГМУ Сергей Николаевич Измалков, заместитель министра здравоохранения Самарской области Татьяна Ивановна Сочинская и ректор СамГМУ Геннадий Петрович Котельников. Во время конференции будут вручены награды лучшим представителям профессиональной общественности.Самарская областная ассоциация врачей вот уже четверть века специализируется на защите профессиональных интересов работников здравоохранения, являясь одним из соучредителей Национальной медицинской палаты. Работа общественной организации нацелена на повышение профессиональной и юридической грамотности врачей. В последние годы СОАВ переданы полномочия по контролю и организации образовательных мероприятий для специалистов (последние систематизрованы в образовательные недели, налажена программа он-лайн обучения путем создания условий для проведения видеоконференций). Кроме того Ассоциация реализует внедрение принципиально новой программы – аккредитации врачей, пришедшей на смену сертификации, курирует программу НМО. С каждым годом полномочия СОАВ расширяются, ставятся все новые задачи.Фото: pixabay.com