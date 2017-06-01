Самарская областная ассоциация врачей отметила 25-летие
1 июня 2017 11:53
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31 мая в конференц-зале Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина состоялась праздничная конференция, посвященная 25-летию Самарской областной ассоциации врачей (СОАВ).
Президент СОАВ, профессор СамГМУ С.Н. Измалков, открывая торжество, подчеркнул, что за четверть века ассоциация переживала разные времена, неизменным оставалось одно – желание сплотить членов ассоциации, создать такую структуру, которая позволит врачу чувствовать себя членом команды, развивать свои профессиональные навыки, совершенствовать знания.
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