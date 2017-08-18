Самарская область включилась в работу по пилотному проекту «Бережливая поликлиника»
18 августа 2017 15:38
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Начали с трех крупнейших городских поликлиник – Самарской городской поликлиники № 13 Железнодорожного района и двух Тольяттинских – №2 и №3. Затем проект охватит остальные городские поликлиники и сельские амбулатории.
Цель проекта – помочь жителям получать необходимую медицинскую помощь быстро, без очередей и многократных хождений за талонами к врачу, на диагностические и лечебные процедуры.
«Мы стартовали в этом проекте 3 июля этого года, - отметил заместитель министра здравоохранения Самарской области Сергей Вдовенко. - И для работы в проекте выбрали самые проблемные учреждения: все они обслуживают большое число жителей, имеют несколько разбросанных по территории филиалов, отделений, которые по большей части находятся в приспособленных помещениях на первых этажах жилых зданий, испытывают кадровый голод, сталкиваются с большим количеством жалоб пациентов. В будущем мы рассчитываем, что все 64 подведомственных министерству региона учреждения амбулаторно-поликлинического звена будут работать по принципам бережливого производства. Впрочем, принципы эффективной организации работы врача, фельдшера, медицинской сестры, создание комфортных условий пребывания, снижение времени пребывания в учреждении и разделение потоков пациентов универсальны и актуальны для всех медицинских учреждений: стационаров, станций скорой помощи».
Работа по проекту рассчитана на два года – до конца 2019 года. Но первые результаты появились практически сразу. Так, главный врач Самарской городской поликлиники №13 Железнодорожного района Милованов рассказал, что
организационные меры по наведению порядка в регистратуре способствовали снятию напряженности у пациентов еще до визита к врачу. Здесь удалось отработать процессы записи на прием к врачу, ввести дополнительные телефонные линии для населения, поднять профессиональный уровень и зарплату медицинских регистраторов, снизить время ожидания пациента у кабинета врача.
Заместитель министра здравоохранения Самарской области Сергей Вдовенко: «Организация работы по проекту «Бережливая поликлиника» позволяет сберечь время пациентов, ресурсы, в том числе и кадровые (а их дефицит по-прежнему острее
ощущается именно в амбулаторно-поликлиническом звене), а главное – сберечь в конечном счете нервы и здоровье жителей», сообщает пресс-служба облправительства.
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