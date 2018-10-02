Самарская область присоединилась к Всероссийской акции «Добро в село»

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В ФАПе взрослых жителей села принимали врачи Волжской ЦРБ (кардиолог, эндокринолог, офтальмолог). Все желающие могли сделать прививку от гриппа и пройти флюорографию в передвижном комплексе.Студентов – волонтеров, желающих принять участие в акции, доставил в село микроавтобус, который выделило руководство СамГМУ. «Нас сегодня 12, думаю, в следующий раз будет больше, волонтеров у нас много, мы готовы работать там, где наша помощь нужна людям, — рассказала первокурсница профилактического факультета СамГМУ. — Нам понравилось, как нас здесь встретили – доброжелательно, с улыбкой, все нам были рады, поэтому мы готовы приезжать еще».Заведующая ФАПом фельдшерпояснила, что в селе проживает 120 детей, и многие семьи воспользовались возможностью посетить узких специалистов со своими малышами.«У нас довольно большой населенный пункт, — отметила фельдшер, — и очень хорошо, что появилась такая программа, потому что пожилым маломобильным людям тяжело добираться до узких специалистов. Да и детский мобильный комплекс очень вовремя приехал».Главный врач Волжской ЦРБ— Сегодня на территории Самарской области мы дали старт Всероссийской акции «Добро в село». Она включает в себя организацию волонтерского движения студентов Самарского государственного медицинского университета, которые занимаются приведением в порядок территории и помещений фельдшерско-акушерских пунктов. Для проведения акции были выбраны те ФАПы, которые нуждаются в такой заботе, не везде мы пока справляемся сами, поэтому мы благодарны волонтерскому движению. Очень символично, что акция проходит в 2018 году, который объявлен годом волонтера.Мы открываем акцию в селе Николаевка Волжского района. Здесь проживает более 350 жителей, в том числе дети, пожилые люди, которые не всегда могут добраться до наших поликлинических отделений, до стационаров, узких специалистов. Мы организовали работу таким образом, что узкие специалисты — врач-кардиолог, офтальмолог, эндокринолог, а также детские специалисты – офтальмолог, оториноларинголог, врач функциональной диагностики, который делает УЗИ деткам на базе передвижного мобильного комплекса Самарской областной клинической больницы им. В. Д. Середавина, — приехали в село.Выездная работа врачей позволяет обеспечить доступность медицинской помощи. В течение месяца волонтеры-студенты медицинского университета и врачебный «десант» побывают в семи из 63 населенных пунктов Волжского района. Подобные акции до ноября будут проходить и в других селах Самарской области – в Нефтегорском и Камышлинском районах.Напомним, с 15 сентября по 1 ноября Минздрав России совместно с Аппаратом Правительства РФ, Федеральным агентством по делам молодежи, Дирекцией года добровольца и Всероссийским движением «Волонтеры-медики» проводят Всероссийский субботник «ДоброВСело» в регионах страны. Целью акции является улучшение уровня жизни в муниципальных образованиях посредством улучшения состояния фельдшерско-акушерских пунктов, а также повышения доступности медицинских знаний и оказания медицинских услуг населению, передает пресс-служба облправительства.