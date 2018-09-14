Самарская область приняла участие во Всероссийской акции «Тест на ВИЧ: экспедиция»

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Одна «лаборатория на колёсах» работала в Самаре (в парках, у торговых центров), вторая перемещалась по маршруту Сызрань — Тольятти — Новокуйбышевск. Кроме того, тесты на ВИЧ сдали сотрудники крупного самарского предприятия АО «Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод».Всероссийская акция «Тест на ВИЧ: экспедиция» проводится в 30 регионах страны по инициативе Минздрава России.В Самарской области лабораторную экспресс-диагностику ВИЧ и до- и послетестовые консультирования выполняли медицинские бригады Самарского областного клинического СПИД-центра. За три дня работы экспедиции проведено шесть выездных акций.Официальное закрытие регионального этапа состоялось 13 сентября в конференц-зале самарского СПИД-центра. Почётными гостями церемонии стали делегаты муниципалитетов, принимавших у себя акции, представители исполнительной и законодательной власти, общественных организаций и медицинского сообщества, которые активно поддержали экспедицию и показали личный пример, пройдя тест на ВИЧ.Во время торжественной церемонии состоялась передача флага Самарской области представителям Минздрава России в знак участия нашего региона в акции «Тест на ВИЧ: экспедиция».Всего в рамках акции протестировано 1006 жителей губернии. Гражданам, у которых анализ показал положительный результат, эпидемиологи порекомендовали пройти уточняющее бесплатное обследование в СПИД-центре, передает пресс-служба облправительства.Фото: пресс-служба облправительства