Самарская область не вошла в список регионов, где население больше всего страдает ожирением

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Россиянам вдвое чаще стали ставить диагноз «ожирение». Об этом свидетельствуют материалы Роспотребнадзора, в которых сравниваются данные за 2011 и 2015 год. По последним данным, показатель заболеваемости ожирением составил 284,8 случая на 100 тыс. человек населения. Рост проблемы объясняется несбалансированным питанием: перееданием сахара и хлеба при недостаточном потреблении овощей и молочных продуктов.

О том, что у россиян всё чаще диагностируют ожирение, сказано в государственном докладе «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в РФ в 2016 году», с которым ознакомились «Известия». Документ подготовил Роспотребнадзор.

«Заболеваемость ожирением среди взрослого населения в возрасте 18 лет и старше с впервые в жизни установленным диагнозом в 2015 году возросла по сравнению с 2011 годом в 2,3 раза. Прогнозируется тенденция к росту этого показателя», — сказано в докладе.

По нему, в 2011 году показатель заболеваемости ожирением составлял 123,65 случая на 100 тыс. человек населения. В 2012 году он снизился до 123,56, а затем постоянно рос. В 2013 году показатель составил уже 161,84, в 2014-м — 188,05, а в 2015-м подскочил до 284,8.

«Наиболее высоки уровни заболеваемости ожирением среди взрослого населения в возрасте 18 лет и старше с впервые в жизни установленным диагнозом, по данным 2015 года, в Ненецком АО (1031,96 на 100 тыс. населения), Алтайском крае (975,9), Пензенской области (678,08)», — отмечено в докладе.

Фото: TAСС/AP/Rogelio V. Solis