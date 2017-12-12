Самарская губерния опустилась на 15 место по уровню заболеваемости ВИЧ-инфекцией среди регионов РФ

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Достичь такого результата удалось благодаря труду медиков и активной профилактической работе, которую ведут СПИД-центр, власти региона и общественные организации.Население привлекают к тестированию на ВИЧ. Коварство инфекции заключается в отсутствии симптомов первые несколько лет с момента заражения. Очень важно выявить инфекцию на начальном этапе и соблюдать рекомендации врача, чтобы сохранить качество и продолжительность жизни, а также защитить от вируса близких людей.В текущем году уже выявлено 2 973 случая ВИЧ – инфекции. Эти люди теперь знают о состоянии своего здоровья и могут получать медицинскую помощь.Всего за 11 месяцев этого года обследовано 618 566 человек (это 19,3% населения Самарской области). За аналогичный период прошлого года было обследовано 597540 (это 18,6% населения Самарской области). Динамика прироста - более 21 000 человек за 11 месяцев.Жителям региона напоминаем, что сдать тест на ВИЧ можно бесплатно и анонимно по следующим адресам:г. Самара, ул. Ново-Садовая, 178 (пн-пт 8:00- 18:00);г. Тольятти, б-р Здоровья, 25 ( пн-пт 8:00-17:00);г. Новокуйбышевск, ул. Чернышевского, 1а (пн-пт 8:00-15:00), сообщает пресс-служба минздрава Самарской области.