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Новости /  Общество /  Здравоохранение  

СОКБ им. Середавина снова «бьет» демографические рекорды

20 марта 2019 16:14
106
Сегодня выписалась еще одна тройня. И снова - два мальчика и девочка.
СОКБ им. Середавина снова «бьет» демографические рекорды – сегодня выписалась еще одна тройня.

И снова - два мальчика и девочка.

Желаем тройняшкам и всей семье Денисовых здоровья! В добрый путь, сообщает пресс-служба СОКБ им. Середавина. 


Фото:   пресс-служба СОКБ им. Середавина
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Комментарии



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