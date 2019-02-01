С начала года в больницу им. Середавина поступили 32 человека с пневмонией

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Заведующая пульмонологическим отделением Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина, главный внештатный пульмонолог министерства здравоохранения Самарской областисообщила, что с начала года в отделение больницы поступили 32 человека с пневмонией. Лишь четверо из них были привиты от гриппа, и потому заболевание протекает у них в более легкой форме, чем у остальных.Именно пневмония – самое тяжелое и опасное осложнение гриппа. Поэтому. Тогда с большой вероятностью заболевание пройдет без осложнений. Люди, сделавшие прививку против гриппа, реже болеют пневмонией, а если заболевают – переносят ее в легкой форме.Грипп начинается с резкого подъема температуры до 39-40 градусов, которая плохо поддается снижению. Эффективные лекарства для лечения может назначить только лечащий врач.Для гриппа характерны сильный мучительный кашель, одышка, мышечные боли. Это те симптомы, которые должны вас насторожить и заставить немедленно обратиться к врачу. Особенно тяжело переносят грипп дети до двух лет, пожилые люди старше 65 лет и пациенты, страдающие хроническими заболеваниями.Специалисты рекомендуют ограничить посещения мест массового скопления людей, которые таят повышенный риск заражения вирусными заболеваниями, особенно для детей.Главный пульмонолог губернии Юлия Богданова напомнила основные правила поведения людей в период подъема заболеваемости. Это частое мытье рук, ношение масок, проветривание помещений. При чихании и кашле вирус опускается на горизонтальные поверхности и может просуществовать там довольно долго, поэтому рекомендуется почаще проводить влажную уборку помещений, протирать полки, мебель, пол.Чем опасна пневмония? Это очень серьезное заболевание, требующее длительного лечения. Острое воспалительное поражение легких может привести к серьезным последствиям, в том числе к образованию кист, изменению легочной ткани, острой сердечной, легочной, печеночной недостаточности и даже летальному исходу.«Не ждите, что все пройдет само, если высокая температура держится и вам не становится лучше, - обратилась к жителям губернии главный пульмонолог области Юлия Богданова. – Вызывайте врача, только специалист поможет определить, чем вы заболели, и назначит лечение. А на будущее задумайтесь, стоит ли отказываться от прививки себе и своему ребенку, если именно прививка спасает от смертельной опасности». передает пресс-служба минздрава СО.