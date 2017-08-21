С 21 августа офтальмологи больницы Ерошевского будут принимать пациентов в микрорайоне Крутые Ключи

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Мобильные комплексы располагаются на территории Самарской городской консультативно-диагностической поликлиники №14 (поликлиническое отделение в микрорайоне Крутые Ключи по адресу: г. Самара, ул. Маршала Устинова, 10).В течение двух недель на базе оснащенных всем необходимым комплексов офтальмологи больницы им. Т.И. Ерошевского по предварительной записи осмотрят пациентов по направлениям районных поликлиник.Отделение мобильной офтальмологической помощи представлено двумя лечебно-диагностическими модулями, оснащенными новейшим диагностическим оборудованием и лазерами для проведения оперативных вмешательств при сахарном диабете, глаукоме, вторичной катаракте и макулодистрофии.Выездной мобильный комплекс Самарской областной офтальмологической больницы имени Ерошевского проводит приём больных в тех районах, где потребность в специализированной медицинской помощи особенно велика.Мобильные офтальмологические комплексы позволяют кардинально решить проблему доступности квалифицированной специализированной медицинской помощи в удаленных районах области, сообщает пресс-служба облправительства.