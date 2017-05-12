Я нашел ошибку
Главные новости: 
В Тольятти разбойник в маске и с ножом напал на торговый павильон
В Тольятти разбойник в маске и с ножом напал на торговый павильон
В Самаре нашли контрафактные вафли и уничтожили
В Самаре нашли контрафактные вафли и уничтожили
Горожан приглашают на творческую встречу с самарским изобретателем Николаем Ильиным
Горожан приглашают на творческую встречу с самарским изобретателем Николаем Ильиным
В Сызрани пенсионера нашли в квартире за столом, без признаков жизни
В Сызрани пенсионера нашли в квартире за столом, без признаков жизни
В Госдуме предлагают отдавать детей под опеку только родственникам
В Госдуме предлагают отдавать детей под опеку только родственникам
Минкомсвязи предлагает запретить бумажную отчетность
Минкомсвязи предлагает запретить бумажную отчетность
За 4 месяца в Самаре зарегистрировано 294 ДТП
За 4 месяца в Самаре зарегистрировано 294 ДТП
В ЕАЭС создают систему оповещения об опасных товарах
В ЕАЭС создают систему оповещения об опасных товарах
сегодня  Пятница, 12 мая, 12:41
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +14 °C, Тольятти  +13 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 12/05:
USD 57.12
-0.96
EUR 62.16
-1.1
Искать
Новости /  Общество /  Здравоохранение  

Россияне смогут получать рецепты на лекарства как в электронном виде, так и в бумажном

12 мая 2017 09:12
126
Россияне смогут получать рецепты на лекарства как в электронном виде, так и в бумажном Об этом заявил премьер Дмитрий Медведев.
Об этом заявил премьер Дмитрий Медведев.

Глава кабмина напомнил, что в России создают Единую информационную систему в сфере здравоохранения.

Медведев заверил, что в скором времени врачи смогут получать доступ к истории своего пациента из любого медучреждения и не надо будет «носить с собой кипу бумаг, передает Радио Маяк.

Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Социум
12 мая 2017  11:32
Минкомсвязи предлагает запретить бумажную отчетность
Минкомсвязи предлагает запретить бумажную отчетность
Всего программа «Цифровая экономика Российской Федерации» прорабатывается на период до 2025 года. Социум
66
12 мая 2017  11:17
За 4 месяца в Самаре зарегистрировано 294 ДТП
За 4 месяца в Самаре зарегистрировано 294 ДТП
Из них 141 – наезд на пеших участников дорожного движения. Социум
128
12 мая 2017  10:19
Юбилейная спортивно-туристская велогонка “Тур по краю” прошла в Самарской области
Юбилейная спортивно-туристская велогонка “Тур по краю” прошла в Самарской области
На гонку прибыло несколько десятков команд. Социум
95
Весь список

Здравоохранение
12 мая 2017  09:12
Россияне смогут получать рецепты на лекарства как в электронном виде, так и в бумажном Об этом заявил премьер Дмитрий Медведев.
Россияне смогут получать рецепты на лекарства как в электронном виде, так и в бумажном
Об этом заявил премьер Дмитрий Медведев. Здравоохранение
125
11 мая 2017  15:53
Щербань
Андрей Щербань: «Сюда попадают люди, временно утратившие способность передвигаться».
Главный врач Самарского областного наркологического диспансера Андрей Щербань прокомментировал работу медпункта по оказанию помощи нетрезвым гражданам. Здравоохранение
239
11 мая 2017  14:02
В два раза выросло число жалующихся на плохое здоровье из-за нехватки денег Об этом свидетельствуют данные ВЦИОМ.
В два раза выросло число жалующихся на плохое здоровье из-за нехватки денег
Об этом свидетельствуют данные ВЦИОМ. Здравоохранение
203
Весь список

Туризм
11 мая 2017  13:38
Жители Самарской области на майские праздники предпочли зарубежные курорты
Жители Самарской области на майские праздники предпочли зарубежные курорты
Больше всего улетели в Турцию. Туризм
122
8 мая 2017  11:22
Установят возрастную планку для альпинистов, покоряющих Эверест
Установят возрастную планку для альпинистов, покоряющих Эверест
Причиной этому послужила гибель 85-летнего альпиниста. Туризм
306
2 мая 2017  11:29
Российские отели, сдавая номера через иностранный сервис, обязаны самостоятельно уплачивать «налог на Google»
Российские отели, сдавая номера через иностранный сервис, обязаны самостоятельно уплачивать «налог на Google»
Это приведет к повышению цен на гостиничные номера, считают эксперты. Туризм
276
Весь список
Образование
11 мая 2017  22:46
Кафедра технологии и организации общественного питания разработала собственное ореховое пралине.
В СамГТУ на факультете пищевых производств создали оригинальные конфетные начинки
Кафедра технологии и организации общественного питания разработала собственное ореховое пралине.   Образование
196
5 мая 2017  18:05
Рособрнадзор лишил Самарский университет госаккредитации по направлению "Экономика и управление" (магистратура)
Рособрнадзор лишил Самарский университет госаккредитации по направлению "Экономика и управление" (магистратура)
  Образование
438
5 мая 2017  11:43
Из Самары в Тольятти отправиться школьный «Краеведческий экспресс»
Из Самары в Тольятти отправиться школьный «Краеведческий экспресс»
Маршрут посвящен 72 годовщине Великой Победы и Году экологии в России. Образование
279
Весь список

Культура
12 мая 2017  11:53
Горожан приглашают на творческую встречу с самарским изобретателем Николаем Ильиным
Горожан приглашают на творческую встречу с самарским изобретателем Николаем Ильиным
Тема его работ – термостойкость конструк-ций, пожароустойчивость зданий и сооружений, защита окружающей среды. Культура
64
12 мая 2017  10:10
Молодые дизайнеры и архитекторы Самарского политеха будут проектировать новое здание театру-студии «Грань»
Молодые дизайнеры и архитекторы Самарского политеха будут проектировать новое здание театру-студии «Грань»
Театральное здание должно органично вписываться в городское пространство Новокуйбышевска. Культура
122
11 мая 2017  09:22
Конкурс «Виват, Баян!» стартовал в Самаре Вход на прослушивания свободный.
Конкурс «Виват, Баян!» стартовал в Самаре
Вход на прослушивания свободный. Культура
229
Весь список
Мода
1 мая 2017  10:42
Кожаный мужской рюкзак – тренд в любое время
Кожаный мужской рюкзак – тренд в любое время
 В хорошем мужском кожаном рюкзаке можно расположить множество нужных вещей. Вы можете выбрать модель аксессуара в зависимости от того, для каких целей будете... Мода
123
16 апреля 2017  11:48
Платье до колен - один из вариантов оставаться женственной!
 Если раньше платье для барышень было единственным возможным вариантом одежды, то сейчас в обиходе среднестатистической модницы самые разные образы с... Мода
302
13 апреля 2017  18:32
Lebel Cosmetics – профессиональная косметика для ваших волос
Lebel Cosmetics – профессиональная косметика для ваших волос
 Покупая профессиональную косметику для волос, необходимо учесть многие нюансы.  Мода
186
Весь список


Видео
28 апреля 2017  09:27
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок.
Здравоохранение
451
17 апреля 2017  13:33
В Самару приехал главный больничный клоун страны
В Самару приехал главный больничный клоун страны
Он пообщался с медиками и волонтерами.
Здравоохранение
1047
6 апреля 2017  11:00
Двое работников Департамента образования Самары подозреваются в получении взятки
Двое работников Департамента образования Самары подозреваются в получении взятки
Консультанты отдела дошкольного образования получили от заведующей в общей сложности 20000 рублей.
Криминал
1212
21 марта 2017  09:51
В Жигулевске школьники взбунтовались против поборов на уборщицу
В Жигулевске школьники взбунтовались против поборов на уборщицу
По словам учеников, они уже написали заявление в прокуратуру.
Социум
1434
12 января 2017  12:55
Четверть самарцев страдают аллергией на холод
Четверть самарцев страдают аллергией на холод
Об этом сообщают медики больницы им. Середавина.
Здравоохранение
2740
11 января 2017  09:18
Мэр Тольятти выступил с обращением на видео
Он говорит о главном событии в городе в прошедшем году.
Новости Тольятти
1619
Весь список

Фоторепортажи
6 мая 2017  11:59
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
На ней имели возможность присутствовать жители города.
Социум
1424
1 мая 2017  17:10
Самарцы получили возможность посидеть за рулем ретро-техники: фото
Самарцы получили возможность посидеть за рулем ретро-техники: фото
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей.
Социум
1066
3 апреля 2017  09:35
В Самаре торжественно открылась «Пятерочка», 9-ти тысячный магазин для X5 Retail Group
В Самаре торжественно открылась «Пятерочка», 9-ти тысячный магазин для X5 Retail Group
Он расположен на ул. Промышленности, 307.
Социум
556
6 марта 2017  18:21
Для жительниц Самары в честь 8 марта устроили праздник в фитнес-студии
Для жительниц Самары в честь 8 марта устроили праздник в фитнес-студии
Посетительницы получили возможность протестировать тренажеры, побывать на групповых занятиях и поучаствовать в конкурсах.
Социум
981
10 ноября 2016  13:10
«Искусство сохранять»: горожане могут до 13 ноября бесплатно посетить Самарский областной художественный музей
«Искусство сохранять»: горожане могут до 13 ноября бесплатно посетить Самарский областной художественный музей
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов.
Культура
2213
11 сентября 2016  21:23
На авиашоу в День города для самарцев в воздухе нарисовали большое сердце: ФОТО
На авиашоу в День города для самарцев в воздухе нарисовали большое сердце: ФОТО
Красочное мероприятие состоялось на набережной.
Социум
3228
Весь список

Мероприятия
Школьникам Советского района Самары полицейские торжественно вручили первые паспорта
Ирина Слуцкая проведет в Самаре мастер-классы по фигурному катанию и скандинавской ходьбе
В Самаре состоится джазовый фестиваль
Весь список
Популярное
за сегодня

МЧС Самарской области предупреждает об ухудшении погодных условий

311

15 мая в Самаре начнется распределение свободных мест в детских садах

243

«МТЛ Арена-2» планируют запустить в конце сентября

211
за неделю

МЧС Самарской области предупреждает об ухудшении погодных условий

3114

В Тольятти маленький ребенок разбился, упав с пятого этажа дома на улице Тополиной

2723

Спасатели работали на 918 км трассы М-5, где столкнулись два автомобиля

1568
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда