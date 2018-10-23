Российские учёные создали прибор, выявляющий рак и туберкулёз на ранних стадиях

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Отмечается, что шансы выявления рака на второй и третьей стадиях составляют более 90%. Также система может определить и туберкулёз.Прибор работает следующим образом: в крысу вживляют электроды, создаётся математический аппарат, который позволяет расшифровать биоритмы, образующиеся из-за воздействия на рецепторы грызуна маркеров онкологических заболеваний.После расшифровки биоритмов крысиного мозга прибор подаст сигнал в случае обнаружения высокой вероятности болезни.На данный момент устройство определяет рак за пять минут. В будущем учёные хотят сократить это время до одной минуты.