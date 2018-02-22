Российские ученые создали инсулинопродуцирующие клетки, позволяющие бороться с сахарным диабетом, заявила Вероника Скворцова
22 февраля 2018 23:51
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«Мы можем формировать эквиваленты органов и систем органов человека из аутологичных (применяющихся для трансплантации) клеток. Безусловно, прорывом является создание инсулинпродуцирующих клеток, которые при внедрении в кровь человеку с сахарным диабетом второго типа фактически являются заместительной терапией», — сказала Скворцова.
Инсулинпродуцирующие клетки, созданные на основе стволовых клеток, позволяют заместить клетки поджелудочной железы, которые поражает диабет. Благодаря клеткам, люди с сахарным диабетом второго типа смогут отказаться от постоянного введения инсулина.
Изучение инсулинпродуцирующих клеток ведется и в других странах. В мае 2017 года Science Alert писал об исследовании Университета Майами, в рамках которого пациентке с сахарным диабетом первого типа были пересажены инсулинпродуцирующие клетки. Цель исследования заключалась в определении наиболее подходящего места для трансплантации клеток. Пациентке пересадили инсулинпродуцирующие клетки в жировую складку на животе. В результате женщина больше не нуждалась в инъекциях инсулина, а ученые сделали предположение, что именно эта область тела является идеальным местом для трансплантации.
Летом 2017 года The Telegraph писала об исследованиях ученых Гарвардского университета, которые находились на стадии доклинических испытаний выращивания и пересаживания клеток, самостоятельно производящих инсулин.
Фото: EPA
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