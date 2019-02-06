Региональный сосудистый центр отмечает 10-летие
6 февраля 2019 14:35
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7 февраля исполняется 10 лет неврологическому отделению для больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения (ОНМК) Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина. В 2009 году в рамках реализации федеральной программы - комплекса мероприятий по профилактике, диагностике и лечению больных, страдающих сердечно – сосудистыми заболеваниями в Российской Федерации, на базе областной больницы им. Середавина был создан Региональный сосудистый центр. Неврологическое отделение для больных с ОНМК оказывает специализированную помощь больным с ишемическим инсультом, геморрагическим инсультом, преходящими нарушениями мозгового кровообращения.
Госпитализация и оказание экстренной медицинской помощи населению осуществляется в круглосуточном режиме. Ежегодно в отделении
проходят лечение 1900 пациентов с сосудистыми заболеваниями (из них с инсультами – 1400). В отделении работает 93 сотрудника, в том числе - 34 врача и 37 медицинских сестер, передает пресс-служба облправительства.
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