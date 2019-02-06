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Региональный сосудистый центр отмечает 10-летие

6 февраля 2019 14:35
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Неврологическое отделение для больных с ОНМК оказывает специализированную помощь больным с ишемическим инсультом, геморрагическим инсультом, преходящими нарушениями мозгового кровообращения.
7 февраля в 10.00 в Самарской областной клинической больнице им. В.Д. Середавина (Самара, ул. Ташкентская, 159) состоится встреча журналистов с руководителем Регионального сосудистого центра Ольгой Андрофагиной. Она расскажет о работе центра, который отмечает 10-летие со дня создания.

7 февраля исполняется 10 лет неврологическому отделению для больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения (ОНМК) Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина. В 2009 году в рамках реализации федеральной программы - комплекса мероприятий по профилактике, диагностике и лечению больных, страдающих сердечно – сосудистыми заболеваниями в Российской Федерации, на базе областной больницы им. Середавина был создан Региональный сосудистый центр. Неврологическое отделение для больных с ОНМК оказывает специализированную помощь больным с ишемическим инсультом, геморрагическим инсультом, преходящими нарушениями мозгового кровообращения.

Госпитализация и оказание экстренной медицинской помощи населению осуществляется в круглосуточном режиме. Ежегодно в отделении
проходят лечение 1900 пациентов с сосудистыми заболеваниями (из них с инсультами – 1400). В отделении работает 93 сотрудника, в том числе - 34 врача и 37 медицинских сестер, передает пресс-служба облправительства. 
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Комментарии



Здравоохранение
6 февраля 2019  14:35
Неврологическое отделение для больных с ОНМК оказывает специализированную помощь больным с ишемическим инсультом, геморрагическим инсультом, преходящими нарушениями мозгового кровообращения.
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